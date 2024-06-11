Війська РФ вдарили КАБом по житловому кварталу на Донеччині — багато постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ вдарили КАБом по житловому кварталу на Донеччині — багато постраждалих

Прокуратура Донецької області
обстріл

Вчора, 10 червня, росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці. Поцілили по житловому мікрорайону.

Головні тези:

  • Авіаудар російських військ по житловому кварталу в Костянтинівці призвів до поранень 5 мешканців, серед яких були пенсіонери з черепно-мозковими травмами.
  • Поранені мешканці та пошкоджені будинки унаслідок авіаудару РФ свідчать про безжалісність росіян у війні проти України.
  • Українські військові розповіли про складність евакуації відбитих позицій під артилерійським обстрілом та необхідність використання тіл російських окупантів для захисту в окопах.
  • Свідчення учасників воєнних дій розкривають критичні моменти воєнної операції та вимушені кроки українських військових для збереження власного життя та позицій на фронті.

Росіяни вдарили КАБом по житловому кварталу Костянтинівки

Згідно з попередніми даними, терористи атакували КАБом-500 з універсальним модулем планування й корекції.

Внаслідок удару постраждали 5 мешканців. Було госпіталізовано чоловіка 65 років та жінок віком від 63 до 88 років. У постраждалих діагностовано черепно-мозкову травму та множинні різані рани тіла.

Пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних будинків: в оселях вибиті вікна та шибки, — додали у прокуратурі.

Що українські військові кажуть про втрати російських окупантів на фронті

За словами українських військових у коментарі журналістам видання Business Insider, українським військовим на передові часто доводиться перебувати в окопах та брустверах поряд із тілами вбитих російських окупантів, які не має змоги евакуювати.

Зокрема, за словами одного з ветеранів російської-української війни зі США, після захоплення одного з окопів російських окупантів, йому та бойовим товаришам довелось скласти з тіл загиблих загарбників своєрідний бруствер для додаткового захисту та щоб не розводити щурів в окопі.

Ми забрали тіла росіян, які були в окопах, а потім помістили їх на протилежній стороні окопу, навпроти нових російських позицій. Наче довбані мішки з піском — це те, для чого ми їх використовуємо, — розповідає військовий.

Однак, як розповідають інші бійці, скласти мертвих росіян назовні біля окопа — це ще не найгірший варіант.

Іноді українським військовим після захоплення російських окопів доводиться сидіти і спати на мішках з трупами росіян.

Усе через інтенсивний артилерійський обстріл, який не дає змогу навіть винести тіла з бліндажів, не те що евакуювати їх в тил.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ з артилерії обстріляла Херсонщину — є загиблі
Харківська обласна прокуратура
Херсон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські військовополонені побували на "екскурсії" у Харкові на місцях обстрілів РФ — відео
Військовополонені
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла село Цвіткове Запорізької області — є поранені
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запорізька область

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?