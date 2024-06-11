Війська РФ вдарили КАБом по житловому кварталу на Донеччині — багато постраждалих

Росіяни вдарили КАБом по житловому кварталу Костянтинівки

Згідно з попередніми даними, терористи атакували КАБом-500 з універсальним модулем планування й корекції.

Внаслідок удару постраждали 5 мешканців. Було госпіталізовано чоловіка 65 років та жінок віком від 63 до 88 років. У постраждалих діагностовано черепно-мозкову травму та множинні різані рани тіла.

Пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних будинків: в оселях вибиті вікна та шибки, — додали у прокуратурі. Поширити

Що українські військові кажуть про втрати російських окупантів на фронті

За словами українських військових у коментарі журналістам видання Business Insider, українським військовим на передові часто доводиться перебувати в окопах та брустверах поряд із тілами вбитих російських окупантів, які не має змоги евакуювати.

Зокрема, за словами одного з ветеранів російської-української війни зі США, після захоплення одного з окопів російських окупантів, йому та бойовим товаришам довелось скласти з тіл загиблих загарбників своєрідний бруствер для додаткового захисту та щоб не розводити щурів в окопі.

Ми забрали тіла росіян, які були в окопах, а потім помістили їх на протилежній стороні окопу, навпроти нових російських позицій. Наче довбані мішки з піском — це те, для чого ми їх використовуємо, — розповідає військовий. Поширити

Однак, як розповідають інші бійці, скласти мертвих росіян назовні біля окопа — це ще не найгірший варіант.

Іноді українським військовим після захоплення російських окопів доводиться сидіти і спати на мішках з трупами росіян.

Усе через інтенсивний артилерійський обстріл, який не дає змогу навіть винести тіла з бліндажів, не те що евакуювати їх в тил.