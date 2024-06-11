Війська РФ вдарили КАБом по житловому кварталу на Донеччині — багато постраждалих

Вчора, 10 червня, росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці. Поцілили по житловому мікрорайону.
Головні тези:
- Авіаудар російських військ по житловому кварталу в Костянтинівці призвів до поранень 5 мешканців, серед яких були пенсіонери з черепно-мозковими травмами.
- Поранені мешканці та пошкоджені будинки унаслідок авіаудару РФ свідчать про безжалісність росіян у війні проти України.
- Українські військові розповіли про складність евакуації відбитих позицій під артилерійським обстрілом та необхідність використання тіл російських окупантів для захисту в окопах.
- Свідчення учасників воєнних дій розкривають критичні моменти воєнної операції та вимушені кроки українських військових для збереження власного життя та позицій на фронті.
Росіяни вдарили КАБом по житловому кварталу Костянтинівки
Згідно з попередніми даними, терористи атакували КАБом-500 з універсальним модулем планування й корекції.
Внаслідок удару постраждали 5 мешканців. Було госпіталізовано чоловіка 65 років та жінок віком від 63 до 88 років. У постраждалих діагностовано черепно-мозкову травму та множинні різані рани тіла.
Що українські військові кажуть про втрати російських окупантів на фронті
За словами українських військових у коментарі журналістам видання Business Insider, українським військовим на передові часто доводиться перебувати в окопах та брустверах поряд із тілами вбитих російських окупантів, які не має змоги евакуювати.
Зокрема, за словами одного з ветеранів російської-української війни зі США, після захоплення одного з окопів російських окупантів, йому та бойовим товаришам довелось скласти з тіл загиблих загарбників своєрідний бруствер для додаткового захисту та щоб не розводити щурів в окопі.
Однак, як розповідають інші бійці, скласти мертвих росіян назовні біля окопа — це ще не найгірший варіант.
Іноді українським військовим після захоплення російських окопів доводиться сидіти і спати на мішках з трупами росіян.
Усе через інтенсивний артилерійський обстріл, який не дає змогу навіть винести тіла з бліндажів, не те що евакуювати їх в тил.
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