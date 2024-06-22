У ВМС Украины раскрыли подробности новой тактики ракетных обстрелов РФ

РФ запускает ракеты по Украине с Азовского моря

Россияне меняют места запуска крылатых ракет по Украине.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

4 ракеты были выпущены из акватории Азовского моря. И это важный поворотный момент, потому что они его используют, считая более безопасной акваторией, чем Черное море. То есть они отгораживаются боновыми заграждениями в Керченском проливе и таким образом пытаются теперь применять свои надводные корабли. Дмитрий Плетенчук Представитель ВМС Украины

Но, как добавил спикер, «они, видимо, забывают, что Азов тоже довольно недалеко от нас находится».

Успешная работа ПВО Украины в ночь на 22 июня

В ночь на 22 июня российская армия нанесла ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа Shahed.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

По его словам, всего враг применил 16 ракет разных типов и 13 ударных БПЛА:

10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков — Саратовская обл. — РФ);

2 крылатые ракеты «Искандер-К» (из Крыма);

4 крылатых ракет «Калибр» (из акватории Черного моря);

13 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» (район пусков — Приморско-Ахтарск — РФ, Балаклава — Крым).

В результате противовоздушного боя было сбито 25 воздушных целей: