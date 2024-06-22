У ВМС Украины раскрыли подробности новой тактики ракетных обстрелов РФ

Российские войска начали запускать ракеты типа «Калибр» с Азовского моря, считая его безопаснее Черного.
Главные тезисы
- Российские войска начали запускать ракеты типа “Калибр” из Азовского моря, меняя тактику обстрелов.
- Украинская противовоздушная оборона успешно сбила 25 воздушных целей во время атаки РФ.
- Россия использует измененные места запуска ракет по Украине.
- Украина отмечает важный поворотный момент в охране своей территории и инфраструктуры в свете российской агрессии.
- Российская армия применила 16 ракет разных типов и 13 ударных БПЛА в ночь на 22 июня, повлекших за собой противодействие со стороны Украины.
РФ запускает ракеты по Украине с Азовского моря
Россияне меняют места запуска крылатых ракет по Украине.
Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.
Но, как добавил спикер, «они, видимо, забывают, что Азов тоже довольно недалеко от нас находится».
Успешная работа ПВО Украины в ночь на 22 июня
В ночь на 22 июня российская армия нанесла ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа Shahed.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.
По его словам, всего враг применил 16 ракет разных типов и 13 ударных БПЛА:
10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков — Саратовская обл. — РФ);
2 крылатые ракеты «Искандер-К» (из Крыма);
4 крылатых ракет «Калибр» (из акватории Черного моря);
13 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» (район пусков — Приморско-Ахтарск — РФ, Балаклава — Крым).
В результате противовоздушного боя было сбито 25 воздушных целей:
7 крылатых ракет Х-101/Х-555;
4 крылатые ракеты «Калибр»;
1 крылатую ракету «Искандер-К»;
13 ударных БПЛА типа «Shahed-131/136».
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