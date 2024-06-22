Силы ПВО уничтожили 12 российских ракет и 13 ударных дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 12 российских ракет и 13 ударных дронов

Воздушные Силы ВСУ
силы ППО
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Ночью 22 июня российские оккупанты устроили новую массированную атаку на территорию Украины. Враг целился в энергообъекты и инфраструктуру разных городов страны.

Главные тезисы

  • Силы ПВО отразили новую массированную атаку российских окупантов, которые целились в энергообъекты и инфраструктуру городов Украины.
  • В ходе атаки было зафиксировано использование 16 ракет разных типов и 13 ударных БпЛА.
  • Российские войска атаковали несколько регионов Украины, что привело к взрывам в учебных заведениях и энергетических объектах.

Силы ПВО отразили новую атаку армии РФ

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, враг нанес ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа «Shahed».

Что важно понимать, в общей сложности речь идет о 16 ракетах разных типов и 13 ударных БпЛА:

  • 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская обл. – рф.);

  • 2 крылатые ракеты «Искандер-К» (из Крыма);

  • 4 крылатых ракет «Калибр» (из акватории Черного моря);

  • 13 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» (район пусков – Приморско-Ахтарск – РФ, Балаклава – Крым).

Благодаря совместной работе силам ПВО в небе удалось уничтожить 25 вражеских воздушных целей:

  • 7 крылатых ракет Х-101/Х-555;

  • 4 крылатые ракеты «Калибр»;

  • 1 крылатую ракету «Искандер-К»;

  • 13 ударных БПЛА типа «Shahed-131/136».

Спасибо защитникам неба за боевую работу! Вместе – к победе!

Николай Олещук

Николай Олещук

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант

Россия атаковала сразу несколько регионов Украины

Ночью 22 июня в ходе ракетной атаки РФ в нескольких областях гремели мощные взрывы.

Так, враг нанес удар по учебному заведению на Прикарпатье. Согласно последним данным, несколько учебных корпусов частично разрушены, однако никто не погиб и не пострадал.

Кроме того, известно, что гремели взрывы в Луцке и Винницкой области.

По словам главы Волынской ОВ Юрия Погуляйко, на рассвете во время воздушной тревоги на территории области работала ПВО.

Также сообщается, что российские военные атаковали энергетические объекты оператора системы передачи данных в южном и западном регионах. Есть пострадавшие среди энергетиков.

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