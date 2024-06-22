Силы ПВО уничтожили 12 российских ракет и 13 ударных дронов

Ночью 22 июня российские оккупанты устроили новую массированную атаку на территорию Украины. Враг целился в энергообъекты и инфраструктуру разных городов страны.

Силы ПВО отразили новую атаку армии РФ

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, враг нанес ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа «Shahed».

Что важно понимать, в общей сложности речь идет о 16 ракетах разных типов и 13 ударных БпЛА:

10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская обл. – рф.);

2 крылатые ракеты «Искандер-К» (из Крыма);

4 крылатых ракет «Калибр» (из акватории Черного моря);

13 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» (район пусков – Приморско-Ахтарск – РФ, Балаклава – Крым).

Благодаря совместной работе силам ПВО в небе удалось уничтожить 25 вражеских воздушных целей:

7 крылатых ракет Х-101/Х-555;

4 крылатые ракеты «Калибр»;

1 крылатую ракету «Искандер-К»;

13 ударных БПЛА типа «Shahed-131/136».

Спасибо защитникам неба за боевую работу! Вместе – к победе! Николай Олещук Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант

Россия атаковала сразу несколько регионов Украины

Ночью 22 июня в ходе ракетной атаки РФ в нескольких областях гремели мощные взрывы.

Так, враг нанес удар по учебному заведению на Прикарпатье. Согласно последним данным, несколько учебных корпусов частично разрушены, однако никто не погиб и не пострадал.

Кроме того, известно, что гремели взрывы в Луцке и Винницкой области.

По словам главы Волынской ОВ Юрия Погуляйко, на рассвете во время воздушной тревоги на территории области работала ПВО.