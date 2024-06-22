Сили ППО знищили 12 російських ракет та 13 ударних дронів

Уночі 22 червня російські окупанти влаштували нову масовану атаку на територію України. Ворог цілився у енергооб'єкти та інфраструктуру різних міст країни.
Головні тези:
- Сили ППО відбили нову масовану атаку російських окупантів, які цілилися у енергооб'єкти та інфраструктуру міст України.
- У ході атаки було зафіксовано використання 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА.
- Російські війська атакували кілька регіонів України, що призвело до вибухів у навчальних закладах та на енергетичних об'єктах.
Сили ППО відбили нову атаку армії РФ
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, ворог завдав ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed».
Що важливо розуміти, загалом йдеться про 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:
10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків — Саратовська обл.– рф.);
2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);
4 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);
13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків — Приморсько-Ахтарськ — рф., Балаклава — Крим).
Завдяки спільній роботі сили ППО у небі вдалося знищити 25 ворожих повітряних цілей:
7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
4 крилаті ракети «Калібр»;
1 крилату ракету «Іскандер-К»;
13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».
Росія атакувала одразу кілька регіонів України
Уночі 22 червня під час ракетної атаки РФ у кількох областях гриміли потужні вибухи.
Так, ворог завдав удару по навчальному закладу на Прикарпатті. Згідно з останніми даними, кілька навчальних корпусів частково зруйновані, однак ніхто не загинув та не постраждав.
Окрім того, відомо, що гриміли вибухи у Луцьку та на Вінниччині.
За словами очільника Волинської ОВА Юрія Погуляйка, на світанку під час повітряної тривоги на території області працювала ППО.
Також повідомляється, що російські військові атакували енергетичні об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах. Є постраждалі серед енергетиків.
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