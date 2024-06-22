Сили ППО знищили 12 російських ракет та 13 ударних дронів

Уночі 22 червня російські окупанти влаштували нову масовану атаку на територію України. Ворог цілився у енергооб'єкти та інфраструктуру різних міст країни.

Сили ППО відбили нову атаку армії РФ

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, ворог завдав ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed».

Що важливо розуміти, загалом йдеться про 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків — Саратовська обл.– рф.);

2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);

4 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків — Приморсько-Ахтарськ — рф., Балаклава — Крим).

Завдяки спільній роботі сили ППО у небі вдалося знищити 25 ворожих повітряних цілей:

7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети «Калібр»;

1 крилату ракету «Іскандер-К»;

13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Дякую захисникам неба за бойову роботу! Разом — до перемоги! Микола Олещук Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант

Росія атакувала одразу кілька регіонів України

Уночі 22 червня під час ракетної атаки РФ у кількох областях гриміли потужні вибухи.

Так, ворог завдав удару по навчальному закладу на Прикарпатті. Згідно з останніми даними, кілька навчальних корпусів частково зруйновані, однак ніхто не загинув та не постраждав.

Окрім того, відомо, що гриміли вибухи у Луцьку та на Вінниччині.

За словами очільника Волинської ОВА Юрія Погуляйка, на світанку під час повітряної тривоги на території області працювала ППО.