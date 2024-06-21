Атака СБУ по нафтобазі у російській Адигеї. Зʼявилися супутникові фото

З'явилися супутникові знімки наслідків атаки на нафтобазу в Адигеї РФ

В ніч на 20 червня Сили оборони України дронами атакували нафтобазу у селищі Енем. Нафтобаза належить компанії "Лукойл Югнефтепродукт".

На знімках з супутника помітно, що внаслідок атаки було зруйновано як мінімум одну будівлю та пошкоджено ангар поряд з нею. Ймовірно, самі баки з паливом не були пошкоджені.

Глава республіки Адигея Марат Кумпілов повідомляв про пожежу в результаті атаки. За словами російського чиновника, вогонь охопив площу у 400 квадратних метрів.

Що відомо про атаку дронів СБУ по нафтобазах РФ

20 червня в Росії поскаржилися на атаку на нафтобазу в Тамбовській області. Почалася масштабна пожежа. Місцева влада заявила про "бавовну" і прозвітувала про відсутність постраждалих.

Пізніше стало відомо, що це дрони СБУ успішно атакували нафтобазу в Тамбовській області та об'єкт в республіці Адигея. Зокрема цієї ночі було уражено:

склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт";

нафтобази "Енемська" й ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт".

На вищезгаданих об'єктах переробляли, а також зберігали сировину й готову продукцію. Продукція, своєю чергою, йшла на потреби російських терористів.

Після успішних ударів на обох об’єктах розпочалися пожежі.