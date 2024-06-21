Атака СБУ по нафтобазі у російській Адигеї. Зʼявилися супутникові фото

Українські захисники 20 червня атакували дронами нафтобазу у російській Адигеї. З'явилися супутникові знімки наслідків атаки.
Головні тези:
- Супутникові знімки після атаки показали пошкоджені будівлі та склади поруч з нафтобазою.
- Ці атаки спричиняють додатковий тиск на російський бюджет і інфраструктуру через необхідність відновлення обʼєктів.
- Інцидент також допомагає знизити ресурси, які Росія може використовувати у війні, тим самим ускладнюючи її позицію.
- Пожежі на нафтобазах в Тамбовській області й Адигеї мають потенціал великого впливу на економічну та воєнну ситуацію в регіоні.
З'явилися супутникові знімки наслідків атаки на нафтобазу в Адигеї РФ
В ніч на 20 червня Сили оборони України дронами атакували нафтобазу у селищі Енем. Нафтобаза належить компанії "Лукойл Югнефтепродукт".
На знімках з супутника помітно, що внаслідок атаки було зруйновано як мінімум одну будівлю та пошкоджено ангар поряд з нею. Ймовірно, самі баки з паливом не були пошкоджені.
Глава республіки Адигея Марат Кумпілов повідомляв про пожежу в результаті атаки. За словами російського чиновника, вогонь охопив площу у 400 квадратних метрів.
Що відомо про атаку дронів СБУ по нафтобазах РФ
20 червня в Росії поскаржилися на атаку на нафтобазу в Тамбовській області. Почалася масштабна пожежа. Місцева влада заявила про "бавовну" і прозвітувала про відсутність постраждалих.
Пізніше стало відомо, що це дрони СБУ успішно атакували нафтобазу в Тамбовській області та об'єкт в республіці Адигея. Зокрема цієї ночі було уражено:
склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт";
нафтобази "Енемська" й ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт".
На вищезгаданих об'єктах переробляли, а також зберігали сировину й готову продукцію. Продукція, своєю чергою, йшла на потреби російських терористів.
Після успішних ударів на обох об’єктах розпочалися пожежі.
Як пояснили джерела, удари допомагають зменшити ресурси, завдяки яким Росія може вести війну. Зокрема країна-терорист змушена також витрачатись на відновлення власної інфраструктури, що є додатковим тиском на її бюджет, який й так обтяжений санкційними обмеженнями.
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