Дрони СБУ атакували нафтобази у Тамбовській області та Республіці Адигея РФ — джерело

20 червня дрони СБУ успішно атакували російські нафтобази в Тамбовській області та у республіці Адигея.

Що відомо про атаку дронів СБУ по нафтобазах РФ

Як відзначили джерела, дрони СБУ й надалі скорочують економічний, а також військовий потенціал Російської Федерації для ведення війни проти України. Цієї ночі було уражено:

склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт";

нафтобази "Енемська" й ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт".

На вищезгаданих об'єктах переробляли, а також зберігали сировину й готову продукцію. Продукція, своєю чергою, йшла на потреби російських терористів.

Після успішних ударів на обох об’єктах розпочалися пожежі.

Як пояснили джерела, удари допомагають зменшити ресурси, завдяки яким Росія може вести війну. Зокрема країна-терорист змушена також витрачатись на відновлення власної інфраструктури, що є додатковим тиском на її бюджет, який й так обтяжений санкційними обмеженнями.

Загалом дрони СБУ здійснили вже майже три десятки успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу по усій території країни-терориста.

Що відомо про попередні атаки по нафтобазах РФ

18 червня дрони атакували нафтобазу у селищі Чушка Темрюкського районі Краснодарського краю.

Того ж дня безпілотники атакували нафтобазу в місті Азов Ростовській області. В результаті спалахнули резервуари із нафтопродуктами. Їх гасять вже другий день.

За даними джерел, атаку по нафтобазах в РФ організувала СБУ.