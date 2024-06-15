Дрони знову атакували Ростовську область РФ — відео

Другу ніч поспіль Ростовська область у країні агресорці Росії опиняється під потужним ударом українських безпілотників. Як стверджують місцеві мешканці, вони чули роботу своєї ППО в районі Каменська-Шахтинського.

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З заявою з цього приводу уже виступив ставленик Кремля у регіоні Василь Голубєв.

За його словами, близько 04:00 в районі Каменська-Шахтинського російські сили ППО змогли знищити кілька українських дронів. Поширити

Голубєв також стверджує, що уламки безпілотників упали на територію проммайданчика.

За попередніми даними, у нежитловій будівлі пошкоджено скління, ніхто з цивільних не постраждав.

Місцеві мешканці у своїх телеграм-каналах публікують момент прольоту одного з дронів над містом Каменськ-Шахтинський у Ростовській області.

Що важливо розуміти, саме у Кам'янську знаходиться федеральне підприємство "Комбінат "Кам'янський" — одне з найбільших хімічних підприємств півдня РФ.

Ще 13 років тому ЦРУ частково розсекретило дані, пов'язані зі створенням міжконтинентальної балістичної ракети на твердому паливі РТ-2.

Згідно з даними американських розвідників, комбінат у Кам'янську-Шахтинському був місцем виробництва композитного палива для ракетних двигунів цього типу і розміщення випробувальних установок.

Варто також зазначити, що цей ворожий об’єкт уже опинявся під ударом українських дронів — уперше це сталося у квітні 2024 року.

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Новими подробицями з журналістами поділився начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

За його словами, потужних ударів по ворожому об’єкту завдавали щонайменше 70 дронів українського виробництва — Dragon і Splash.

Окрім того, наголошується, що всі вони злітали з території України.

Наразі команда ГУР збирає дані про можливі пошкодження на російській авіабазі.