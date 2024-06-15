Дрони знову атакували Ростовську область РФ — відео

Другу ніч поспіль Ростовська область у країні агресорці Росії опиняється під потужним ударом українських безпілотників. Як стверджують місцеві мешканці, вони чули роботу своєї ППО в районі Каменська-Шахтинського.
Головні тези:
- Попередні дані свідчать про пошкодження проммайданчика та нежитлової будівлі, без постраждалих серед цивільного населення.
- Це вже не перша атака Україні на ворожі об'єкти у Кам'янську-Шахтинському.
- Кирило Буданов розкрив деталі атаки на “Морозовськ” та анонсував нові удари українських сил.
Бавовна в Росії 15 червня — перші подробиці
З заявою з цього приводу уже виступив ставленик Кремля у регіоні Василь Голубєв.
Голубєв також стверджує, що уламки безпілотників упали на територію проммайданчика.
За попередніми даними, у нежитловій будівлі пошкоджено скління, ніхто з цивільних не постраждав.
Місцеві мешканці у своїх телеграм-каналах публікують момент прольоту одного з дронів над містом Каменськ-Шахтинський у Ростовській області.
Що важливо розуміти, саме у Кам'янську знаходиться федеральне підприємство "Комбінат "Кам'янський" — одне з найбільших хімічних підприємств півдня РФ.
Ще 13 років тому ЦРУ частково розсекретило дані, пов'язані зі створенням міжконтинентальної балістичної ракети на твердому паливі РТ-2.
Згідно з даними американських розвідників, комбінат у Кам'янську-Шахтинському був місцем виробництва композитного палива для ракетних двигунів цього типу і розміщення випробувальних установок.
Варто також зазначити, що цей ворожий об’єкт уже опинявся під ударом українських дронів — уперше це сталося у квітні 2024 року.
Як відбувалася атака на авіабазу РФ "Морозовськ"
Новими подробицями з журналістами поділився начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.
За його словами, потужних ударів по ворожому об’єкту завдавали щонайменше 70 дронів українського виробництва — Dragon і Splash.
Окрім того, наголошується, що всі вони злітали з території України.
Наразі команда ГУР збирає дані про можливі пошкодження на російській авіабазі.
Також Кирило Буданов анонсував нові атаки українських сил на “Морозовськ”.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-