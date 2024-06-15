Дроны снова атаковали Ростовскую область РФ — видео
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Дроны снова атаковали Ростовскую область РФ — видео

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Источник:  online.ua

Вторую ночь подряд Ростовская область России оказывается под мощным ударом украинских беспилотников. Как утверждают местные жители, они слышали работу своей ПВО в районе Каменска-Шахтинского.

Главные тезисы

  • Предварительные данные свидетельствуют о повреждении промплощадки и нежилого здания без пострадавших среди гражданского населения.
  • Это уже не первая атака Украины на вражеские объекты в Каменске-Шахтинском.
  • Кирилл Буданов раскрыл детали атаки на “Морозовск” и анонсировал новые удары украинских сил.

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С заявлением по этому поводу уже выступил ставленник Кремля в регионе Василий Голубев.

По его словам, около 04:00 в районе Каменско-Шахтинского российские силы ПВО смогли уничтожить несколько украинских дронов.

Голубев также утверждает, что обломки беспилотников упали на территорию промплощадки.

По предварительным данным, в нежилом здании повреждено остекление, никто из гражданских не пострадал.

Местные жители в своих телеграмм-каналах публикуют момент пролета одного из дронов над городом Каменск-Шахтинский в Ростовской области.

Что важно понимать, именно в Каменске находится федеральное предприятие "Комбинат "Каменский" — одно из крупнейших химических предприятий юга РФ.

Еще 13 лет назад ЦРУ частично рассекретило данные, связанные с созданием межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе РТ-2.

Согласно данным американских разведчиков, комбинат в Каменске-Шахтинском являлся местом производства композитного топлива для ракетных двигателей этого типа и размещения испытательных установок.

Стоит отметить, что этот вражеский объект уже оказывался под ударом украинских дронов — впервые это произошло в апреле 2024 года.

Как происходила атака на авиабазу РФ "Морозовск"

Новыми подробностями с журналистами поделился начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

По его словам, мощные удары по вражескому объекту наносили по меньшей мере 70 дронов украинского производства — Dragon и Splash.

Кроме того, указано, что все они взлетали с территории Украины.

Пока команда ГУР собирает данные о возможных повреждениях на российской авиабазе.

Также Кирилл Буданов анонсировал новые атаки украинских сил на “Морозовск”.

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