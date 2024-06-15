Масштабная атака на авиабазу РФ "Морозовск". Буданов впервые раскрыл детали

По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, ночью 14 июня по меньшей мере 70 дронов наносили мощные удары по российской авиабазе "Морозовск".

Украинские силы снова атаковали авиабазу РФ Морозовск. Что об этом известно

Как сообщил журналистам глава ГУР, дроны взлетали с территории Украины.

Речь шла о минимум 70, а может и больше украинских беспилотниках Dragon и Splash.

Кирилл Буданов также отметил, что в настоящее время его команда собирает информацию о потерях врага.

Мы ждем информацию о том, были ли уничтожены или повреждены какие-то самолеты. Кирилл Буданов Начальник ГУР МОУ

Стоит также отметить, что Planet Labs опубликовал первые снимки российской авиабазы после атаки.

Фото: PLANET LABS

На них можно увидеть покрытие ангара, который находится на перроне техобслуживания, а внутри видны два истребителя-бомбардировщика Су-34.

Фото: PLANET LABS

Ранее OSINT-аналитик Брэди Африк обнародовал спутниковые снимки аэродрома в Ростовской области РФ до и после атаки в ночь на 14 июня.

Что важно понимать, это была вторая масштабная атака украинских беспилотников на “Морозовск” в течение последних двух месяцев.

По словам Кирилла Буданова, этот вражеский объект в скором времени будет атакован повторно.

Журналисты поинтересовались у главы ГУР, планируют ли украинские силы еще одну воздушную атаку на этот аэродром. Он ответил утвердительно.

Как в России комментируют атаку Украины на Морозовск

Утром 14 июня Минобороны РФ выступило с заявлением о том, что их силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотников над территорией России и временно оккупированного Крыма.

В российском оборонном ведомстве утверждают что 70 беспилотников смогли уничтожить над территорией Ростовской области, 6 — над Воронежской, 6 — над Курской, 2 — над Белгородской, 2 — над Волгоградской областью и 1 — над территорией Крыма.

По словам местных жителей, ночью они слышали мощные взрывы, а затем вспыхнул пожар.

Ставленник Кремля в регионе Василий Голубев сообщил, что в результате атаки дронов в Морозовском районе несколько населенных пунктов остались без света.