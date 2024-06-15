Масштабна атака на авіабазу РФ "Морозовськ". Буданов уперше розкрив деталі

За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, уночі 14 червня щонайменше 70 дронів завдавали потужних ударів по російській авіабазі “Морозовськ”.
Головні тези:
- Шеф розвідки Кирило Буданов розкриває деталі операції та заявляє про подальші плани щодо ворожого об'єкта.
- Російська сторона стверджує, що їхні протиповітряні оборонні сили знищили 87 українських безпілотників, але місцеві мешканці спостерігали за потужними вибухами та пожежами.
- Фотознімки від Planet Labs показують пошкодження і винищувачі Су-34 на авіабазі після атаки.
- Українські сили готуються до наступних повітряних атак на “Морозовськ”.
Українські сили знову атакували авіабазу РФ Морозовськ. Що про це відомо
Як повідомив журналістам глава ГУР, дрони злітали з території України.
Йшлося про щонайменше 70, а може і більше українських безпілотників Dragon і Splash.
Кирило Буданов також наголосив, що наразі його команда збирає інформацію про втрати ворога.
Варто також зазначити, що Planet Labs уже опублікував перші знімки російської авіабази після атаки.
На них можна побачити покриття ангару, який знаходиться на пероні техобслуговування, а всередині видніються два винищувачі-бомбардувальники Су-34.
До слова, раніше OSINT-аналітик Бреді Афрік оприлюднив супутникові знімки аеродрому у Ростовській області РФ до та після атаки в ніч на 14 червня.
Що важливо розуміти, це була друга масштабна атака українських безпілотників на “Морозовськ” протягом останніх двох місяців.
За словами Кирила Буданова, цей ворожий об’єкт незабаром буде атакований повторно.
Журналісти поцікавилися у глави ГУР, чи планують українські сили ще одну повітряну атаку на цей аеродром. Він відповів ствердно.
Як у Росії коментують атаку України на Морозовськ
Вранці 14 червня Міноборони РФ виступило з заявою про те, що їхні сили ППО нібито перехопили і знищили 87 українських безпілотників над територією Росії і тимчасово окупованого Криму.
У російському оборонному відомстві запевняють, що 70 безпілотників змогли знищити над територією Ростовської області, 6 − над Воронезькою, 6 − над Курською, 2 − над Бєлгородською, 2 − над Волгоградською областю і 1 − над територією Криму.
За словами місцевих мешканців, вночі вони чули потужні вибухи, а згодом навіть спалахнула пожежа.
Ставленик Кремля у регіоні Василь Голубєв повідомив, що внаслідок атаки дронів в Морозовському районі кілька населених пунктів залишилися без світла.
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