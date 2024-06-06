Уночі 6 червня потужні вибухи гриміли у Ростовській області. Згодом стало відомо, що там спалахнула пожежа на Новошахтинському заводі нафтопродуктів після ударів безпілотниками. Після цього була зафіксована повторна атака дронів на об'єкт.

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Факт атаки уже офіційно підтвердив губернатор російської Ростовської області Василь Голубєв.

Його заявили почали з’являтися після того, як російські телеграм-канали повідомили, що по заводу вдарили безпілотники.

Голубєв публічно визнав, що Новошахтинський завод нафтопродуктів потрапив під масовану атаку дронів.

Після цього на об’єкті одразу спалахнула виникла пожежа. Наразі її намагаються ліквідувати служби екстреного реагування.

Як стверджують представники, на заводі вогонь поширився на площу 50 кв. м.

Окрім того, наголошується, що до гасіння залучено близько 120 осіб та 15 одиниць техніки.

Також вказано, що був випадок, коли роботу пожежників потрібно було припиняти через повторну атаку.

Згодом до процесу гасіння залучили навіть пожежний поїзд.

О 03:00 губернатор області заявив, що пожежа на НЗНП локалізована на площі 100 кв.м. Як стверджує чиновник, ніхто не загинув та не постраждав.

Новошахтинський завод нафтопродуктів у РФ й раніше був ціллю для українських сил

13 березня 2024 року стало відомо, що дрони Головного управління розвідки Міноборони України атакували 13 березня Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ.

Після потужних ударів з боку української розвідки роботу підприємства було зупинено.

Що важливо розуміти, цей об'єкт країна-агресорка РФ використовує у військових цілях.

Україна й раніше намагалася атакувати цей завод, однак перші спроби не були надто успішними.