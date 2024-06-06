В РФ произошла двойная атака дронов на завод нефтепродуктов — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В РФ произошла двойная атака дронов на завод нефтепродуктов — видео

пожар
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Источник:  online.ua

Ночью 6 июня мощные взрывы гремели в Ростовской области. Впоследствии стало известно, что там вспыхнул пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов после ударов беспилотниками. После этого была зафиксирована повторная атака дронов на объект.

Главные тезисы

  • Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил факт массированной атаки дронов на завод.
  • Этот же завод был объектом атаки украинских дронов в прошлом, когда технологические объекты предприятия были остановлены в результате ударов.
  • Пожар удалось локализовать на Новошахтинском заводе нефтепродуктов на площади 100 кв.м, никто не пострадал.

Что известно о бавовне в Ростовской области

Факт атаки официально подтвердил губернатор российской Ростовской области Василий Голубев.

Его заявления начали появляться после того, как российские телеграмм-каналы сообщили, что по заводу ударили беспилотники.

Голубев публично признал, что Новошахтинский завод нефтепродуктов попал под массированную атаку дронов.

После этого на объекте сразу вспыхнул пожар. В настоящее время его пытаются ликвидировать службы экстренного реагирования.

Как утверждают представители местной власти, на заводе огонь распространился на площадь в 50 кв. м.

Кроме того, указано, что к тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники.

Также указано, что был случай, когда работу пожарных нужно было прекращать из-за повторной атаки.

Впоследствии к процессу тушения привлекли даже пожарный поезд.

В 03:00 губернатор области заявил, что пожар на НЗНП локализован на площади 100 кв. Как утверждает чиновник, никто не погиб и не пострадал.

Новошахтинский завод нефтепродуктов в РФ и раньше был целью для украинских сил

13 марта 2024 стало известно, что дроны Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали 13 марта Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ.

После мощных ударов со стороны украинской разведки работа предприятия была остановлена.

Что важно понимать, этот объект страна-агрессорка РФ использует в военных целях.

Украина и раньше пыталась атаковать этот завод, однако первые попытки не были слишком успешными.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев тогда утверждал, что украинские БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов и технологические объекты предприятия были остановлены.

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