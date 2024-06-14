Масштабна атака дронів на три області РФ. Лунають вибухи та палають пожежі — відео

У ніч проти 14 червня у Курській, Воронезькій та Ростовській областях Росії сталася “бавовна”. Місцеві жителі та влада заявляють про атаку дронів, вибухи, пожежі на інфраструктурних та військових об'єктах.

На Курщині всю ніч лунали вибухи

У Курській області цієї ночі лунали вибухи: безпілотники атакували в районі обласного центру.

Про це повідомляють місцеві пабліки та діляться відповідними відео.

Так, у ніч проти 14 червня влада регіону заявила про ракетну небезпеку, проте пізніше оголосила про загрозу ударів із застосуванням дронів.

Близько четвертої години ночі за місцевим часом губернатор Старовойтов заявив про роботу ППО над Курськом.

А приблизно через пів години губернатор відзвітував про попередні результати відбиття повітряної атаки. За його словами, було збито п'ять дронів літакового типу. В нальоті безпілотників російський чиновник традиційно обвинувачує Україну.

Морозовськ Воронезької області атакували дрони

Морозовськ у Ростовській області атакували дрони. У місті виникла пожежа, а у деяких будинках зникло світло.

Місцеві жителі повідомили про вибухи та пожежі.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв хвалиться, що нібито сили ППО успішно відбили масову атаку БПЛА на території Ростовської області.

Тим часом у жителів низки вулиць Морозовська після атаки БПЛА зникла електроенергія.

У зону відключення потрапили кілька населених пунктів. Вживають заходів щодо переключення споживачів на енергопостачання за резервною схемою. Поширити

Нагадаємо, в Морозовську розташований військовий аеродром, на якому базуються Су-34, Су-24 та Су-24М.

У Воронезькій області дрони ударили по нафтобазі

У Воронезькій області РФ безпілотники атакували нафтобазу та серйозно пошкодили резервуари з паливом.

Про це каже губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

За його словами, у Ліскінському районі Воронезької області з надмалої висоти було здійснено спробу атаки нафтобази безпілотними літальними засобами.

За попередньою інформацією, кілька БПЛА незначно пошкодили резервуари з паливом. Загоряння не допущено. Постраждалих немає. Наразі на місці працюють усі оперативні служби. Ліквідація наслідків події триває. Пошкодження об'єкта уточнюються.

Місцеві жителі повідомили про шість вибухів і потужні вибухові хвилі.