Масштабная атака дронов на три области РФ. Раздаются взрывы и пылают пожары — видео

В ночь на 14 июня в Курской, Воронежской и Ростовской областях России произошла "бавовна". Местные жители и власти заявляют об атаке дронов, взрывах, пожарах на инфраструктурных и военных объектах.
Главные тезисы
- Атака дронов вызвала взрывы и пожары, повредив нефтебазу, резервуары с топливом и приведя к отключению электроэнергии в населенных пунктах.
- По предварительным данным, зафиксированы повреждения объектов в Воронежской и Ростовской областях.
- Местные жители сообщили о взрывах и мощных взрывных волнах, в то время как губернаторы областей хвастаются успешным отражением атаки силами ПВО и ликвидацией последствий происшествий.
На Курщине всю ночь раздавались взрывы
В Курской области этой ночью раздавались взрывы: беспилотники атаковали в районе областного центра.
Об этом сообщают местные паблики и делятся соответствующими видео.
Так, в ночь на 14 июня власти региона заявили о ракетной опасности, однако позже объявили об угрозе ударов с применением дронов.
Около четырех часов ночи по местному времени губернатор Старовойтов заявил о работе ПВО над Курском.
А примерно через полчаса губернатор отчитался о предварительных результатах отражения воздушной атаки. По его словам, были сбиты пять дронов самолетного типа. В налете беспилотников российский чиновник традиционно обвиняет Украину.
Морозовск Воронежской области атаковали дроны
Морозовск в Ростовской области атаковали дроны. В городе возник пожар, а в некоторых домах исчез свет.
Местные жители сообщили о взрывах и пожарах.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев хвастается, что якобы силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области.
Тем временем у жителей ряда улиц Морозовской после атаки БПЛА исчезла электроэнергия.
Напомним, в Морозовске находится военный аэродром, на котором базируются Су-34, Су-24 и Су-24М.
В Воронежской области дроны ударили по нефтебазе
В Воронежской области РФ беспилотники атаковали нефтебазу и серьезно повредили резервуары с топливом.
Об этом говорит губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По его словам, в Лискинском районе Воронежской области сверхмалой высоты была предпринята попытка атаки нефтебазы беспилотными летательными средствами.
По предварительным данным, несколько БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом. Возгорание не допущено. Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают все оперативные службы. Ликвидация последствий происшествия продолжается. Повреждения объекта уточняются.
Местные жители сообщили о шести взрывах и мощных взрывных волнах.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-