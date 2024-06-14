Масштабная атака дронов на три области РФ. Раздаются взрывы и пылают пожары — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Масштабная атака дронов на три области РФ. Раздаются взрывы и пылают пожары — видео

Бавовна
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Источник:  online.ua

В ночь на 14 июня в Курской, Воронежской и Ростовской областях России произошла "бавовна". Местные жители и власти заявляют об атаке дронов, взрывах, пожарах на инфраструктурных и военных объектах.

Главные тезисы

  • Атака дронов вызвала взрывы и пожары, повредив нефтебазу, резервуары с топливом и приведя к отключению электроэнергии в населенных пунктах.
  • По предварительным данным, зафиксированы повреждения объектов в Воронежской и Ростовской областях.
  • Местные жители сообщили о взрывах и мощных взрывных волнах, в то время как губернаторы областей хвастаются успешным отражением атаки силами ПВО и ликвидацией последствий происшествий.

На Курщине всю ночь раздавались взрывы

В Курской области этой ночью раздавались взрывы: беспилотники атаковали в районе областного центра.

Об этом сообщают местные паблики и делятся соответствующими видео.

Так, в ночь на 14 июня власти региона заявили о ракетной опасности, однако позже объявили об угрозе ударов с применением дронов.

Около четырех часов ночи по местному времени губернатор Старовойтов заявил о работе ПВО над Курском.

А примерно через полчаса губернатор отчитался о предварительных результатах отражения воздушной атаки. По его словам, были сбиты пять дронов самолетного типа. В налете беспилотников российский чиновник традиционно обвиняет Украину.

Морозовск Воронежской области атаковали дроны

Морозовск в Ростовской области атаковали дроны. В городе возник пожар, а в некоторых домах исчез свет.

Местные жители сообщили о взрывах и пожарах.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев хвастается, что якобы силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области.

Тем временем у жителей ряда улиц Морозовской после атаки БПЛА исчезла электроэнергия.

В зону отключения попали несколько населённых пунктов. Принимаются меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме.

Напомним, в Морозовске находится военный аэродром, на котором базируются Су-34, Су-24 и Су-24М.

В Воронежской области дроны ударили по нефтебазе

В Воронежской области РФ беспилотники атаковали нефтебазу и серьезно повредили резервуары с топливом.

Об этом говорит губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, в Лискинском районе Воронежской области сверхмалой высоты была предпринята попытка атаки нефтебазы беспилотными летательными средствами.

По предварительным данным, несколько БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом. Возгорание не допущено. Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают все оперативные службы. Ликвидация последствий происшествия продолжается. Повреждения объекта уточняются.

Местные жители сообщили о шести взрывах и мощных взрывных волнах.

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