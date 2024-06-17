Дрони ГУР атакували військові обʼєкти у трох областях РФ — джерело

Дрони ГУР Міноборони України у ніч на 17 червня атакували військові обʼєкти у Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій областях Росії.

Що відомо про атаку ГУР на військові обʼєкти РФ

Як зазначає джерело, ціллю БпЛА став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод. Обидва підприємства використовуються агресором у військових цілях.

У районі зазначених обʼєктів місцеві мешканці чули звуки вибухів, а також роботу ППО.

Про повітряну загрозу повідомили також губернатори Липецької та Воронезької областей РФ.

ВАТ "Липецький трактор" — оборонне підприємство, яке є виробником модернізованих самохідних гусеничних тягачів для зенітно-ракетних комплексів С-300В, С-300ВМ та "Антей 2500".

Що відомо про “бавовну” на території Росії

За словами губернатора Воронезької області РФ Олександра Гусєва, внаслідок атаки двох дронів, у регіоні постраждалих немає.

Очільник Липецької області РФ Ігор Артамонов також заявляв, що над регіоном було "нейтралізовано" чотири БПЛА. За його словами, вони атакували промислові райони Липецька.

Водночас губернатор Бєлгородської області Олександр Гладков ніяк не коментував нічну атаку безпілотниками.

Натомість у російському Міністерстві оборони заявили, що 17 червня над територією кількох регіонів Росії нібито було збито шість безпілотників.