Дрони ГУР атакували військові обʼєкти у трох областях РФ — джерело
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Дрони ГУР атакували військові обʼєкти у трох областях РФ — джерело

дрон
Джерело:  Українська правда

Дрони ГУР Міноборони України у ніч на 17 червня атакували військові обʼєкти у Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій областях Росії.

Головні тези:

 

  • Серед об'єктів, на які було атаковано  Новолипецький металургійний комбінат та Липецький тракторний завод, які використовуються агресором для військових цілей.
  • У Міноборони РФ заявили, що у кількох регіонів Росії нібито було збито шість безпілотників.
  • ВАТ 'Липецький трактор' є виробником тягачів для зенітно-ракетних комплексів, що підтверджує військову спрямованість цього підприємства.

Що відомо про атаку ГУР на військові обʼєкти РФ

Як зазначає джерело, ціллю БпЛА став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод. Обидва підприємства  використовуються агресором у військових цілях.

У районі зазначених обʼєктів місцеві мешканці чули звуки вибухів, а також роботу ППО.

Про повітряну загрозу повідомили також губернатори Липецької та Воронезької областей РФ.

ВАТ "Липецький трактор" — оборонне підприємство, яке є виробником модернізованих самохідних гусеничних тягачів для зенітно-ракетних комплексів С-300В, С-300ВМ та "Антей 2500".

Що відомо про “бавовну” на території Росії

За словами губернатора Воронезької області РФ Олександра Гусєва, внаслідок атаки двох дронів, у регіоні постраждалих немає.

Очільник Липецької області РФ Ігор Артамонов також заявляв, що над регіоном було "нейтралізовано" чотири БПЛА. За його словами, вони атакували промислові райони Липецька.

Водночас губернатор Бєлгородської області Олександр Гладков ніяк не коментував нічну атаку безпілотниками.

Натомість у російському Міністерстві оборони заявили, що 17 червня над територією кількох регіонів Росії нібито було збито шість безпілотників.

Черговими засобами ППО знищено: один БПЛА над територією Бєлгородської області, два БПЛА над територією Воронезької області, а також три БПЛА над територією Липецької області, — заявили росіяни.

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