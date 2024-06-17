Жителі Липецька повідомили про атаку БпЛА по місцевому тракторному заводу та Новолипецькому металургійному комбінату. Вибухи також пролунали у Воронезькій області.

Що відомо про “бавовну” на території Росії

Жителі Липецька повідомили про вибухи та дим над тракторним заводом, - повідомляють російські Telegram-канали. Поширити

Зазначається, що губернатор області Ігор Артамонов оголосив режим повітряної небезпеки через атаку БпЛА.

Пізніше він заявив, що нібито ще один БпЛА було знешкоджено над Липецьком, а другий - над промзоною міста.

За його словами, на місці падіння уламків працюють співробітники спецслужб. Жертв немає.

Після цього з’явились повідомлення про знищення ще двох БплА над промзоною Липецька.

Соцмережі повідомляють про вибухи і дим над тракторним заводом і металургійним комбінатом у Липецьку.

Відео: Astra pic.twitter.com/HKnCO2PeXJ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 17, 2024

ВАТ "Липецький трактор". У 2009 році зі структури товариства було виділено виробництво шасі для військової техніки "Липецький завод гусеничних тягачів", оборонне підприємство, яке є виробником модернізованих самохідних гусеничних тягачів для зенітно-ракетних комплексів С-300В, С-300ВМ та "Антей 2500".

Що відомо про інциденти у Воронезькій області

За словами губернатора Воронезької області, два БПЛА літакового типу "знищені" вночі в регіоні.

За його попередніми даними, постраждалих та руйнувань нібито немає.