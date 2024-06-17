Росіяни заявили про атаку БпЛА по Липецьку та Воронезькій області
Категорія
Події
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Росіяни заявили про атаку БпЛА по Липецьку та Воронезькій області

БпЛА
Джерело:  online.ua

Жителі Липецька повідомили про атаку БпЛА по місцевому тракторному заводу та Новолипецькому металургійному комбінату. Вибухи також пролунали у Воронезькій області. 

Головні тези:

  • Жителі Липецька повідомили про атаку БпЛА по тракторному заводу та металургійному комбінату.
  • Воронезька область також стала мішенню атак безпілотних літальних апаратів.
  • Губернатори областей оголосили режим повітряної небезпеки через інциденти з БпЛА.
  • Російські спецслужби працюють на місцях падіння уламків без жертв.
  • Воронезька область також зазнала знищень двох БпЛА літакового типу без постраждалих за даними губернатора.

Що відомо про “бавовну” на території Росії

Жителі Липецька повідомили про вибухи та дим над тракторним заводом, - повідомляють російські Telegram-канали.

Зазначається, що губернатор області Ігор Артамонов оголосив режим повітряної небезпеки через атаку БпЛА.

Пізніше він заявив, що нібито ще один БпЛА було знешкоджено над Липецьком, а другий - над промзоною міста.

За його словами, на місці падіння уламків працюють співробітники спецслужб. Жертв немає.

Після цього з’явились повідомлення про знищення ще двох БплА над промзоною Липецька.

ВАТ "Липецький трактор". У 2009 році зі структури товариства було виділено виробництво шасі для військової техніки "Липецький завод гусеничних тягачів", оборонне підприємство, яке є виробником модернізованих самохідних гусеничних тягачів для зенітно-ракетних комплексів С-300В, С-300ВМ та "Антей 2500".

Що відомо про інциденти у Воронезькій області

За словами губернатора Воронезької області, два БПЛА літакового типу "знищені" вночі в регіоні.

За його попередніми даними, постраждалих та руйнувань нібито немає.

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