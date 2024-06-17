Россияне заявили об атаке БпЛА по Липецку и Воронежской области
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Проиcшествия
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Россияне заявили об атаке БпЛА по Липецку и Воронежской области

БпЛА
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Источник:  online.ua

Жители Липецка сообщили об атаке БпЛА по местному тракторному заводу и Новолипецкому металлургическому комбинату. Взрывы также прозвучали в Воронежской области.

Главные тезисы

  • Жители Липецка и Воронежской области сообщили о атаках БПЛА по тракторному заводу и металлургическому комбинату.
  • Губернаторы областей объявили режим воздушной опасности из-за инцидентов с беспилотными летательными аппаратами.
  • Российские спецслужбы без жертв обезвредили сбитые БПЛА.
  • По предварительным данным, в результате атак не было пострадавших или разрушений.
  • Инциденты с БПЛА произошли на территории Липецка и Воронежской области, вызвав настороженность и требования повышенной безопасности.

Что известно о "хлопке" на территории России

Жители Липецка сообщили о взрывах и дыме над тракторным заводом, сообщают российские Telegram-каналы.

Отмечается, что губернатор области Игорь Артамонов объявил режим воздушной опасности из-за атаки БПЛА.

Позже он заявил, что якобы еще один БПЛА был обезврежен над Липецком, а второй над промзоной города.

По его словам, на месте падения обломков работают сотрудники спецслужб. Жертв нет.

После этого появилось сообщение об уничтожении еще двух БплА над промзоной Липецка.

ОАО "Липецкий трактор". В 2009 году из структуры общества было выделено производство шасси для военной техники "Липецкий завод гусеничных тягачей", оборонное предприятие, являющееся производителем модернизированных самоходных гусеничных тягачей для зенитно-ракетных комплексов С-300В, С-300ВМ и "Антей 2500".

Что известно об инцидентах в Воронежской области

По словам губернатора Воронежской области, два БПЛА самолетного типа "уничтожены" ночью в регионе.

По его предварительным данным, пострадавших и разрушений вроде бы нет.

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