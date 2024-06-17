Жители Липецка сообщили об атаке БпЛА по местному тракторному заводу и Новолипецкому металлургическому комбинату. Взрывы также прозвучали в Воронежской области.

Что известно о "хлопке" на территории России

Жители Липецка сообщили о взрывах и дыме над тракторным заводом, сообщают российские Telegram-каналы. Поделиться

Отмечается, что губернатор области Игорь Артамонов объявил режим воздушной опасности из-за атаки БПЛА.

Позже он заявил, что якобы еще один БПЛА был обезврежен над Липецком, а второй над промзоной города.

По его словам, на месте падения обломков работают сотрудники спецслужб. Жертв нет.

После этого появилось сообщение об уничтожении еще двух БплА над промзоной Липецка.

Соцмережі повідомляють про вибухи і дим над тракторним заводом і металургійним комбінатом у Липецьку.

Відео: Astra pic.twitter.com/HKnCO2PeXJ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 17, 2024

ОАО "Липецкий трактор". В 2009 году из структуры общества было выделено производство шасси для военной техники "Липецкий завод гусеничных тягачей", оборонное предприятие, являющееся производителем модернизированных самоходных гусеничных тягачей для зенитно-ракетных комплексов С-300В, С-300ВМ и "Антей 2500".

Что известно об инцидентах в Воронежской области

По словам губернатора Воронежской области, два БПЛА самолетного типа "уничтожены" ночью в регионе.

По его предварительным данным, пострадавших и разрушений вроде бы нет.