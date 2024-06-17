Дроны ГУР атаковали военные объекты в трех областях РФ — источник

Дроны ГУР Минобороны Украины в ночь на 17 июня атаковали военные объекты в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях России.

Что известно об атаке ГУР на военные объекты РФ

Целью БпЛА стал Новолипецкий металлургический комбинат и местный тракторный завод. Оба предприятия используются агрессором в военных целях.

В районе указанных объектов местные жители слышали звуки взрывов, а также ПВО.

О воздушной угрозе сообщили также губернаторы Липецкой и Воронежской областей РФ.

ОАО "Липецкий трактор" — оборонное предприятие, являющееся производителем модернизированных самоходных гусеничных тягачей для зенитно-ракетных комплексов С-300В, С-300ВМ и "Антей 2500".

Что известно о "бавовне" на территории России

По словам губернатора Воронежской области РФ Александра Гусева, в результате атаки двух дронов в регионе пострадавших нет.

Глава Липецкой области РФ Игорь Артамонов также заявлял, что над регионом было "нейтрализовано" четыре БПЛА. По его словам, они атаковали промышленные районы Липецка.

В то же время губернатор Белгородской области Александр Гладков никак не комментировал ночную атаку беспилотниками.

В российском Министерстве обороны заявили, что 17 июня над территорией нескольких регионов России якобы были сбиты шесть беспилотников.