Дроны ГУР атаковали военные объекты в трех областях РФ — источник

Дроны ГУР Минобороны Украины в ночь на 17 июня атаковали военные объекты в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях России.
Главные тезисы
- Дроны ГУР Минобороны Украины атаковали военные объекты, включая Новолипецкий металлургический комбинат и Липецкий тракторный завод.
- Губернаторы Липецкой и Воронежской областей сообщили о звуках взрывов и воздушной угрозе, но заявили об отсутствии пострадавших.
- Российское Минобороны утверждает, что были сбиты шесть беспилотников, включая три в Липецкой области, два в Воронежской и один в Белгородской.
- ОАО 'Липецкий трактор' является производителем тягачей для зенитно-ракетных комплексов.
Что известно об атаке ГУР на военные объекты РФ
Целью БпЛА стал Новолипецкий металлургический комбинат и местный тракторный завод. Оба предприятия используются агрессором в военных целях.
В районе указанных объектов местные жители слышали звуки взрывов, а также ПВО.
О воздушной угрозе сообщили также губернаторы Липецкой и Воронежской областей РФ.
ОАО "Липецкий трактор" — оборонное предприятие, являющееся производителем модернизированных самоходных гусеничных тягачей для зенитно-ракетных комплексов С-300В, С-300ВМ и "Антей 2500".
Что известно о "бавовне" на территории России
По словам губернатора Воронежской области РФ Александра Гусева, в результате атаки двух дронов в регионе пострадавших нет.
Глава Липецкой области РФ Игорь Артамонов также заявлял, что над регионом было "нейтрализовано" четыре БПЛА. По его словам, они атаковали промышленные районы Липецка.
В то же время губернатор Белгородской области Александр Гладков никак не комментировал ночную атаку беспилотниками.
В российском Министерстве обороны заявили, что 17 июня над территорией нескольких регионов России якобы были сбиты шесть беспилотников.
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