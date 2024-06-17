Дроны ГУР атаковали военные объекты в трех областях РФ — источник
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны ГУР атаковали военные объекты в трех областях РФ — источник

дрон
Читати українською
Источник:  Украинская правда

Дроны ГУР Минобороны Украины в ночь на 17 июня атаковали военные объекты в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях России.

Главные тезисы

  • Дроны ГУР Минобороны Украины атаковали военные объекты, включая Новолипецкий металлургический комбинат и Липецкий тракторный завод.
  • Губернаторы Липецкой и Воронежской областей сообщили о звуках взрывов и воздушной угрозе, но заявили об отсутствии пострадавших.
  • Российское Минобороны утверждает, что были сбиты шесть беспилотников, включая три в Липецкой области, два в Воронежской и один в Белгородской.
  • ОАО 'Липецкий трактор' является производителем тягачей для зенитно-ракетных комплексов.

Что известно об атаке ГУР на военные объекты РФ

Целью БпЛА стал Новолипецкий металлургический комбинат и местный тракторный завод. Оба предприятия используются агрессором в военных целях.

В районе указанных объектов местные жители слышали звуки взрывов, а также ПВО.

О воздушной угрозе сообщили также губернаторы Липецкой и Воронежской областей РФ.

ОАО "Липецкий трактор" — оборонное предприятие, являющееся производителем модернизированных самоходных гусеничных тягачей для зенитно-ракетных комплексов С-300В, С-300ВМ и "Антей 2500".

Что известно о "бавовне" на территории России

По словам губернатора Воронежской области РФ Александра Гусева, в результате атаки двух дронов в регионе пострадавших нет.

Глава Липецкой области РФ Игорь Артамонов также заявлял, что над регионом было "нейтрализовано" четыре БПЛА. По его словам, они атаковали промышленные районы Липецка.

В то же время губернатор Белгородской области Александр Гладков никак не комментировал ночную атаку беспилотниками.

В российском Министерстве обороны заявили, что 17 июня над территорией нескольких регионов России якобы были сбиты шесть беспилотников.

Очередными средствами ПВО уничтожены: один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, а также три БПЛА над территорией Липецкой области, заявили россияне.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабная атака дронов на три области РФ. Раздаются взрывы и пылают пожары — видео
Бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны снова атаковали Ростовскую область РФ — видео
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне заявили об атаке БпЛА по Липецку и Воронежской области
БпЛА

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?