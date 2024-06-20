Дроны СБУ атаковали нефтебазы в Тамбовской области и Республике Адыгея РФ — источник

20 июня дроны СБУ успешно атаковали российские нефтебазы в Тамбовской области и в республике Адыгея.

Что известно об атаке дронов СБУ по нефтебазам РФ

Как отметили источники, дроны СБУ и дальше сокращают экономический, а также военный потенциал Российской Федерации для ведения войны против Украины. Этой ночью было поражено:

состав горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт";

нефтебазы "Энемская" и ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт".

На вышеперечисленных объектах перерабатывали, а также хранили сырье и готовую продукцию. Продукция, в свою очередь, шла на нужды русских террористов.

После успешных ударов по обоим объектам начались пожары.

Как пояснили источники, удары помогают снизить ресурсы, благодаря которым Россия может вести войну. В частности, страна-террорист вынуждена также тратиться на восстановление собственной инфраструктуры, что является дополнительным давлением на ее бюджет, который и так обременен санкционными ограничениями.

В общем дроны СБУ совершили уже почти три десятка успешных атак на объекты российского нефтяного комплекса по всей территории страны-террориста.

Что известно о предварительных атаках по нефтебазам РФ

18 июня дроны атаковали нефтебазу в поселке Чушка Темрюкского района Краснодарского края.

В тот же день беспилотники атаковали нефтебазу в городе Азов в Ростовской области. В результате загорелись резервуары с нефтепродуктами. Их тушат уже второй день.

По данным источников, атаку по нефтебазам в РФ организовала СБУ.