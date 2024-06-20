Дроны СБУ атаковали нефтебазы в Тамбовской области и Республике Адыгея РФ — источник

20 июня дроны СБУ успешно атаковали российские нефтебазы в Тамбовской области и в республике Адыгея.
Главные тезисы
- Атаки на российские нефтебазы ведут к возгораниям и другим серьезным последствиям для инфраструктуры РФ.
- Удары дронов СБУ приводят к уменьшению ресурсов и дополнительным расходам на восстановление инфраструктуры.
- СБУ совершила несколько успешных атак на объекты нефтяного комплекса по всей территории РФ.
- Предварительные атаки дронов на нефтебазы в Краснодарском крае и Ростовской области подтолкнули экономику РФ к дополнительным тратам.
Что известно об атаке дронов СБУ по нефтебазам РФ
Как отметили источники, дроны СБУ и дальше сокращают экономический, а также военный потенциал Российской Федерации для ведения войны против Украины. Этой ночью было поражено:
состав горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт";
нефтебазы "Энемская" и ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт".
На вышеперечисленных объектах перерабатывали, а также хранили сырье и готовую продукцию. Продукция, в свою очередь, шла на нужды русских террористов.
После успешных ударов по обоим объектам начались пожары.
Как пояснили источники, удары помогают снизить ресурсы, благодаря которым Россия может вести войну. В частности, страна-террорист вынуждена также тратиться на восстановление собственной инфраструктуры, что является дополнительным давлением на ее бюджет, который и так обременен санкционными ограничениями.
В общем дроны СБУ совершили уже почти три десятка успешных атак на объекты российского нефтяного комплекса по всей территории страны-террориста.
Что известно о предварительных атаках по нефтебазам РФ
18 июня дроны атаковали нефтебазу в поселке Чушка Темрюкского района Краснодарского края.
В тот же день беспилотники атаковали нефтебазу в городе Азов в Ростовской области. В результате загорелись резервуары с нефтепродуктами. Их тушат уже второй день.
По данным источников, атаку по нефтебазам в РФ организовала СБУ.
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