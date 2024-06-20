Дроны атаковали нефтебазу в Республике Адыгеи РФ — видео
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Проиcшествия
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Дроны атаковали нефтебазу в Республике Адыгеи РФ — видео

пожар
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Источник:  online.ua

Россияне заявили, что в ночь на 20 июня дроны атаковали нефтебазы в нескольких областях РФ. В частности, речь идет о НПЗ в поселке Энем в Адыгее, Тамбовской области и Краснодарском крае.

Главные тезисы

  • Некоторые беспилотники были сбиты, однако обломки одного из них вызвали пожар на нефтебазе.
  • По данным, украинские дроны-камикадзе были замешаны в атаках на нефтебазы в РФ.
  • Минобороны РФ утверждает, что ПВО якобы уничтожило несколько БПЛА над разными регионами, в том числе над территорией Адыгеи и Краснодарского края.
  • Предыдущие атаки на нефтебазы в РФ произошли в Чушке и Азове, при этом повреждены резервуары с нефтепродуктами недавно.

Что известно о "бавовне" в РФ

По данным российских каналов, атака на Афипский НПЗ началась около 2:30.

Россияне пишут, что дроны якобы были сбиты, однако обломки одного из БПЛА врезались в цистерну, после чего начался пожар. На месте действуют оперативные службы.

Также сообщают о взрывах и пожаре в поселке Энем в Адыгее. Официальной информации пока нет.

В Энеме находится нефтебаза "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт". В 8 километрах от Энема — Афипский НПЗ, где бушует пожар.

Кроме того, дроны атаковали нефтебазу в Тамбовской области РФ.

Сообщается, что горит резервуар Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе. Обломки еще одного беспилотника обнаружили в Первомайском муниципальном округе. По словам Егорова, дрон якобы разразился в воздухе, пострадавших нет.

По данным Telegram-канала Mash, Платоновскую нефтебазу атаковали по меньшей мере три украинских дрона-камикадзе.

В Минобороны РФ заявили, что ПВО якобы перехватили и уничтожили 6 БПЛА над территорией Республики Адыгея, 3 БПЛА над территорией Брянской области, 3 БПЛА над территорией Краснодарского края, 1 БПЛА над территорией Ростовской области, 1 БПЛА над территории.

Что известно о предварительных атаках по нефтебазам РФ

18 июня дроны атаковали нефтебазу в поселке Чушка Темрюкского района Краснодарского края.

В тот же день беспилотники атаковали нефтебазу в городе Азов в Ростовской области. В результате загорелись резервуары с нефтепродуктами. Их тушат уже второй день.

По данным источников, атаку по нефтебазам в РФ организовала СБУ.

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