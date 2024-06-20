Дрони атакували нафтобазу у Республіці Адигеї РФ — відео

Росіяни заявили, що в ніч на 20 червня дрони атакували нафтобази у кількох областях РФ. Зокрема йдеться, про НПЗ в селищі Енем в Адигеї, в Тамбовській області та в Краснодарському краї.

Що відомо про “бавовну” в РФ

За даними російських каналів, атака на Афіпський НПЗ розпочалася близько 2:30.

Росіяни пишуть, що дрони нібито були збиті, проте уламки одного з БПЛА врізалися в цистерну, після чого почалася пожежа. На місці працюють оперативні служби.

Також повідомляють про вибухи та пожежу в селищі Енем в Адигеї. Офіційної інформації наразі немає.

В Енемі знаходиться нафтобаза "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт". За 8 кілометрів від Енема — Афіпський НПЗ, де вирує пожежа.

Крім того, дрони атакували нафтобазу в Тамбовській області РФ.

Повідомляють, що горить резервуар Платонівської нафтобази в Рассказовському муніципальному окрузі. Уламки ще одного безпілотника виявили в Первомайському муніципальному окрузі. За словами Єгорова, дрон нібито вибухнув у повітрі, постраждалих немає.

За даними Telegram-каналу Mash, Платонівську нафтобазу атакували щонайменше три українські дрони-камікадзе.

Натомість в Міноборони РФ заявили, що ППО нібито перехопили та знищили 6 БПЛА над територією Республіки Адигея, 3 БПЛА над територією Брянської області, 3 БПЛА над територією Краснодарського краю, 1 БПЛА над територією Ростовської області, 1 БПЛА над територією Білорусь області.

Що відомо про попередні атаки по нафтобазах РФ

18 червня дрони атакували нафтобазу у селищі Чушка Темрюкського районі Краснодарського краю.

Того ж дня безпілотники атакували нафтобазу в місті Азов Ростовській області. В результаті спалахнули резервуари із нафтопродуктами. Їх гасять вже другий день.

За даними джерел, атаку по нафтобазах в РФ організувала СБУ.