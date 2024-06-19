Атака дронів СБУ на нафтобазу у Азові. Росіяни понад добу не можуть загасити пожежу — відео

У російському місті Азов, що в Ростовській області, досі не змогли загасити пожежу на нафтобазі, яку напередодні уразили дрони Служби безпеки України.
Головні тези:
- Українські дрони атакували нафтобазу в місті Азов, що спричинило пожежу масштабних розмірів.
- Російські влади не можуть зупинити пожежу на нафтобазі обсягом 5 тисяч кубометрів.
- Мешканці міста Азов розповідали про потужні вибухи та повітряні засліплення від диму.
У Азові досі палає нафтобаза
18 червня у росії заявили про атаку безпілотників на об’єкти в місті Азов Ростовської області рф, внаслідок чого почалася пожежа на резервуарах із нафтопродуктами. За інформацією МНС росії, зайнявся паливний резервуар обсягом 5 тисяч кубометрів.
Що відомо про атака ЗСУ на нафтобазу у Ростовській області
Українські дрони 18 червня атакували нафтобазу у місті Азов Ростовської області РФ. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару, на яких видно сильну пожежу.
Згідно зі знімками, зробленими о 14:30 за Києвом, на території нафтобази тривала пожежа.
Однак оцінити ступінь ураження нафтобази наразі складно, адже клуби диму обмежують видимість.
Вже вранці у пресслужбі МНС Росії заявили, що площа пожежі на нафтобазі в Ростовській області в Азовському районі становить 5 тисяч кубічних метрів.
Спочатку мешканці Азову почали стверджувати, що палає завод із виробництва метанолу. Загалом вони чули щонайменше 5 потужних вибухів.
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