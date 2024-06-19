Атака дронів СБУ на нафтобазу у Азові. Росіяни понад добу не можуть загасити пожежу — відео
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Світ
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Атака дронів СБУ на нафтобазу у Азові. Росіяни понад добу не можуть загасити пожежу — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

У російському місті Азов, що в Ростовській області, досі не змогли загасити пожежу на нафтобазі, яку напередодні уразили дрони Служби безпеки України.

Головні тези:

  • Українські дрони атакували нафтобазу в місті Азов, що спричинило пожежу масштабних розмірів.
  • Російські влади не можуть зупинити пожежу на нафтобазі обсягом 5 тисяч кубометрів.
  • Мешканці міста Азов розповідали про потужні вибухи та повітряні засліплення від диму.

У Азові досі палає нафтобаза

18 червня у росії заявили про атаку безпілотників на об’єкти в місті Азов Ростовської області рф, внаслідок чого почалася пожежа на резервуарах із нафтопродуктами. За інформацією МНС росії, зайнявся паливний резервуар обсягом 5 тисяч кубометрів.

Що відомо про атака ЗСУ на нафтобазу у Ростовській області

Українські дрони 18 червня атакували нафтобазу у місті Азов Ростовської області РФ. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару, на яких видно сильну пожежу.

Згідно зі знімками, зробленими о 14:30 за Києвом, на території нафтобази тривала пожежа.

Однак оцінити ступінь ураження нафтобази наразі складно, адже клуби диму обмежують видимість.

Вже вранці у пресслужбі МНС Росії заявили, що площа пожежі на нафтобазі в Ростовській області в Азовському районі становить 5 тисяч кубічних метрів.

Спочатку мешканці Азову почали стверджувати, що палає завод із виробництва метанолу. Загалом вони чули щонайменше 5 потужних вибухів.

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