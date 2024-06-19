Атака дронов СБУ на нефтебазу в Азове. Россияне больше суток не могут потушить пожар — видео

В российском городе Азов в Ростовской области до сих пор не смогли потушить пожар на нефтебазе, который накануне поразили дроны Службы безопасности Украины.
Главные тезисы
- Украинские дроны атаковали нефтебазу в городе Азов, что повлекло за собой пожар масштабных размеров.
- Российские власти не могут остановить пожар на нефтебазе в объеме 5 тысяч кубометров.
- Жители города Азов рассказывали о мощных взрывах и воздушных ослеплениях от дыма.
В Азове до сих пор горит нефтебаза
18 июня в России заявили об атаке беспилотников на объекты в городе Азов Ростовской области России, в результате чего начался пожар на резервуарах с нефтепродуктами. По информации МЧС россии, загорелся топливный резервуар объемом 5 тысяч кубометров.
Что известно об атаке ВСУ на нефтебазу в Ростовской области
Украинские дроны 18 июня атаковали нефтебазу в городе Азов Ростовской области РФ. В сети появились спутниковые снимки последствий удара, на которых виден сильный пожар.
Согласно снимкам, сделанным в 14:30 по Киеву, на территории нефтебазы продолжался пожар.
Однако оценить степень поражения нефтебазы пока сложно, ведь клубы дыма ограничивают видимость.
Уже утром в пресс-службе МЧС России заявили, что площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области в Азовском районе составляет 5 тысяч кубических метров.
Сначала жители Азова начали утверждать, что горит завод по производству метанола. В общей сложности они слышали не менее 5 мощных взрывов.
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