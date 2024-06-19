Атака дронов СБУ на нефтебазу в Азове. Россияне больше суток не могут потушить пожар — видео

В российском городе Азов в Ростовской области до сих пор не смогли потушить пожар на нефтебазе, который накануне поразили дроны Службы безопасности Украины.

В Азове до сих пор горит нефтебаза

18 июня в России заявили об атаке беспилотников на объекты в городе Азов Ростовской области России, в результате чего начался пожар на резервуарах с нефтепродуктами. По информации МЧС россии, загорелся топливный резервуар объемом 5 тысяч кубометров.

Что известно об атаке ВСУ на нефтебазу в Ростовской области

Украинские дроны 18 июня атаковали нефтебазу в городе Азов Ростовской области РФ. В сети появились спутниковые снимки последствий удара, на которых виден сильный пожар.

Согласно снимкам, сделанным в 14:30 по Киеву, на территории нефтебазы продолжался пожар.

Однако оценить степень поражения нефтебазы пока сложно, ведь клубы дыма ограничивают видимость.

Уже утром в пресс-службе МЧС России заявили, что площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области в Азовском районе составляет 5 тысяч кубических метров.