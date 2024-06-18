Атака ЗСУ на нафтобазу у Ростовській області. Зʼявилися супутникові фото наслідків

Українські дрони 18 червня атакували нафтобазу у місті Азов Ростовської області РФ. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару, на яких видно сильну пожежу.
Головні тези:
- Супутникові знімки показують тривалу пожежу на території нафтобази, але оцінити реальний збиток складно через обмежену видимість від диму.
- Атака дронів українських військ призвела до небезпечних наслідків для нафтобази, яка належить підприємству 'Азовпродукт'.
- Російський термінал, який обслуговується атакованою нафтобазою, містить до 60 тисяч тонн нафтопродуктів на місяць та до 30 тисяч кубометрів одночасно у цистернах.
- Влада Росії повідомила про площу пожежі на нафтобазі в розмірі 5 тисяч кубічних метрів, ініціатором якої були українські дрони у ніч на 18 червня.
Як виглядає нафтобаза у Ростовській області РФ після атаки дронів
Згідно зі знімками, зробленими о 14:30 за Києвом, на території нафтобази тривала пожежа.
Однак оцінити ступінь ураження нафтобази наразі складно, адже клуби диму обмежують видимість.
Журналісти зазначають, що уражена нафтобаза належить підприємству "Азовпродукт". Через цей російський термінал проходить до 60 тисяч тонн нафтопродуктів на місяць, а на зберіганні одночасно може знаходитись до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів у цистернах, які зайнялися в результаті атаки українських безпілотників.
Атака дронів на НПЗ у Ростовській області
Нагадаємо, у Ростовській області РФ у ніч проти 18 червня сталася атака дронів на нафтобазу у місті Азов, внаслідок чого спалахнули резервуари з нафтопродуктами.
Вже вранці у пресслужбі МНС Росії заявили, що площа пожежі на нафтобазі в Ростовській області в Азовському районі становить 5 тисяч кубічних метрів.
Спочатку мешканці Азову почали стверджувати, що палає завод із виробництва метанолу. Загалом вони чули щонайменше 5 потужних вибухів.
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