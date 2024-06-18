Атака ЗСУ на нафтобазу у Ростовській області. Зʼявилися супутникові фото наслідків

Українські дрони 18 червня атакували нафтобазу у місті Азов Ростовської області РФ. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару, на яких видно сильну пожежу.

Як виглядає нафтобаза у Ростовській області РФ після атаки дронів

Згідно зі знімками, зробленими о 14:30 за Києвом, на території нафтобази тривала пожежа.

Однак оцінити ступінь ураження нафтобази наразі складно, адже клуби диму обмежують видимість.

Журналісти зазначають, що уражена нафтобаза належить підприємству "Азовпродукт". Через цей російський термінал проходить до 60 тисяч тонн нафтопродуктів на місяць, а на зберіганні одночасно може знаходитись до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів у цистернах, які зайнялися в результаті атаки українських безпілотників.

Атака дронів на НПЗ у Ростовській області

Нагадаємо, у Ростовській області РФ у ніч проти 18 червня сталася атака дронів на нафтобазу у місті Азов, внаслідок чого спалахнули резервуари з нафтопродуктами.

Вже вранці у пресслужбі МНС Росії заявили, що площа пожежі на нафтобазі в Ростовській області в Азовському районі становить 5 тисяч кубічних метрів.