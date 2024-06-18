Масштабна пожежа спалахнула у Ростовській області після атаки дронів — відео

Уночі 18 червня українські безпілотники атакували резервуари з нафтопродуктами у місті Азов Ростовської області РФ.

Бавовна в Росії 18 червня — що наразі відомо

На місці удару одразу спалахнула пожежа.

Цю інформацію офіційно підтвердив ставленик російського диктатора Путіна у Ростовської області Василь Голубєв.

Перші фото та відео опублікували місцеві телеграм-канали. Вони одразу назвали це “атакою ЗСУ”.

В Азові внаслідок атаки БпЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами. За попередніми даними, жертв немає. Підрозділом МНС організовано гасіння відкритого вогню. На місце виїхав керівник обласного департаменту у справах ГО та НС, — заявив Голубєв. Поширити

Спочатку мешканці Азову почали стверджувати, що палає завод із виробництва метанолу.

Загалом вони чули щонайменше 5 потужних вибухів.

Згодом з’явилася інформація про те, що пожежа в Азові горить понад 2 години. Пожежники прибули за кілька хвилин після атаки БПЛА і намагаються його ліквідувати, однак поки їм нічого не вдається.

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Додаткову інформацію нещодавно розкрив шеф української розвідки Кирило Буданов.

Він офіційно підтвердив, що потужних ударів по ворожому об’єкту завдавали щонайменше 70 дронів українського виробництва — Dragon і Splash.

За словами глави ГУР, всі вони злітали з території України.

Наразі українська розвідка намагається дізнатися інформацію про можливі пошкодження на російській авіабазі.

Варто звернути увагу на те, що це була вже друга атака українських сил на російську авіабазу.