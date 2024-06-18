Масштабна пожежа спалахнула у Ростовській області після атаки дронів — відео
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Масштабна пожежа спалахнула у Ростовській області після атаки дронів — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

Уночі 18 червня українські безпілотники атакували резервуари з нафтопродуктами у місті Азов Ростовської області РФ.

Головні тези:

  • У Ростовській області виникла масштабна пожежа після атаки українських дронів на резервуари з нафтопродуктами.
  • Вогонь досі не вдається загасити, хоча на місці події працюють багато пожежників.
  • Місцеві мешканці стверджують, що це була “атака ЗСУ”, однак українські сили поки жодним чином не коментують цю подію.

Бавовна в Росії 18 червня — що наразі відомо

На місці удару одразу спалахнула пожежа.

Цю інформацію офіційно підтвердив ставленик російського диктатора Путіна у Ростовської області Василь Голубєв.

Перші фото та відео опублікували місцеві телеграм-канали. Вони одразу назвали це “атакою ЗСУ”.

В Азові внаслідок атаки БпЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами. За попередніми даними, жертв немає. Підрозділом МНС організовано гасіння відкритого вогню. На місце виїхав керівник обласного департаменту у справах ГО та НС, — заявив Голубєв.

Спочатку мешканці Азову почали стверджувати, що палає завод із виробництва метанолу.

Загалом вони чули щонайменше 5 потужних вибухів.

Згодом з’явилася інформація про те, що пожежа в Азові горить понад 2 години. Пожежники прибули за кілька хвилин після атаки БПЛА і намагаються його ліквідувати, однак поки їм нічого не вдається.

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Додаткову інформацію нещодавно розкрив шеф української розвідки Кирило Буданов.

Він офіційно підтвердив, що потужних ударів по ворожому об’єкту завдавали щонайменше 70 дронів українського виробництва — Dragon і Splash.

За словами глави ГУР, всі вони злітали з території України.

Наразі українська розвідка намагається дізнатися інформацію про можливі пошкодження на російській авіабазі.

Варто звернути увагу на те, що це була вже друга атака українських сил на російську авіабазу.

Ба більше, Кирило Буданов наголосив, що вона точно не будеостанньою.

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