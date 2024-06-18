Масштабный пожар вспыхнул в Ростовской области после атаки дронов — видео

В ночь на 18 июня украинские беспилотники атаковали резервуары с нефтепродуктами в городе Азов Ростовской области РФ.

Бавовна в России 18 июня — что известно

На месте удара вспыхнул пожар.

Эту информацию официально подтвердил ставленник российского диктатора Путина в Ростовской области Василий Голубев.

Первые фото и видео опубликовали местные телеграммы. Они сразу назвали это “атакой ВСУ”.

В Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным, жертв нет. Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня. На место выехал руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС, — заявил Голубев. Поделиться

Сначала жители Азова начали утверждать, что горит завод по производству метанола.

В общей сложности они слышали не менее 5 мощных взрывов.

Впоследствии появилась информация о том, что пожар в Азове горит более 2 часов. Пожарные прибыли спустя несколько минут после атаки БПЛА и пытаются его ликвидировать, однако пока им ничего не удается.

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Дополнительную информацию раскрыл шеф украинской разведки Кирилл Буданов.

Он официально подтвердил, что мощные удары по вражескому объекту наносили по меньшей мере 70 дронов украинского производства — Dragon и Splash.

По словам главы ГУР, все они взлетали с территории Украины.

Пока украинская разведка пытается узнать информацию о возможных повреждениях на российской авиабазе.

Следует обратить внимание на то, что это была уже вторая атака украинских сил на эту российскую авиабазу.