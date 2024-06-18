Масштабный пожар вспыхнул в Ростовской области после атаки дронов — видео

В ночь на 18 июня украинские беспилотники атаковали резервуары с нефтепродуктами в городе Азов Ростовской области РФ.
Главные тезисы
- В Ростовской области возник масштабный пожар после атаки украинских дронов на резервуары с нефтепродуктами.
- Огонь до сих пор не удается потушить, хотя на месте происшествия работает много пожарных.
- Местные жители утверждают, что это была “атака ВСУ”, однако украинские силы пока никак не комментируют это событие.
Бавовна в России 18 июня — что известно
На месте удара вспыхнул пожар.
Эту информацию официально подтвердил ставленник российского диктатора Путина в Ростовской области Василий Голубев.
Первые фото и видео опубликовали местные телеграммы. Они сразу назвали это “атакой ВСУ”.
Сначала жители Азова начали утверждать, что горит завод по производству метанола.
В общей сложности они слышали не менее 5 мощных взрывов.
Впоследствии появилась информация о том, что пожар в Азове горит более 2 часов. Пожарные прибыли спустя несколько минут после атаки БПЛА и пытаются его ликвидировать, однако пока им ничего не удается.
Известны новые детали атаки на авиабазу РФ "Морозовск"
Дополнительную информацию раскрыл шеф украинской разведки Кирилл Буданов.
Он официально подтвердил, что мощные удары по вражескому объекту наносили по меньшей мере 70 дронов украинского производства — Dragon и Splash.
По словам главы ГУР, все они взлетали с территории Украины.
Пока украинская разведка пытается узнать информацию о возможных повреждениях на российской авиабазе.
Следует обратить внимание на то, что это была уже вторая атака украинских сил на эту российскую авиабазу.
Более того, Кирилл Буданов подчеркнул, что она точно не будет последней.
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