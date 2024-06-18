Атака ВСУ на нефтебазу в Ростовской области. Появились спутниковые фото последствий

Украинские дроны 18 июня атаковали нефтебазу в городе Азов Ростовской области РФ. В сети появились спутниковые снимки последствий удара, на которых виден сильный пожар.

Как выглядит нефтебаза в Ростовской области РФ после атаки дронов

Согласно снимкам, сделанным в 14:30 по Киеву, на территории нефтебазы продолжался пожар.

Однако оценить степень поражения нефтебазы пока сложно, ведь клубы дыма ограничивают видимость.

Журналисты отмечают, что пораженная нефтебаза принадлежит предприятию "Азовпродукт". Через этот российский терминал проходит до 60 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц, а на хранении одновременно может находиться до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов в цистернах, загоревшихся в результате атаки украинских беспилотников.

Атака дронов на НПЗ в Ростовской области

Напомним, в Ростовской области РФ в ночь на 18 июня произошла атака дронов на нефтебазу в городе Азов, в результате чего вспыхнули резервуары с нефтепродуктами.

Уже утром в пресс-службе МЧС России заявили, что площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области в Азовском районе составляет 5 тысяч кубических метров.