Атака ВСУ на нефтебазу в Ростовской области. Появились спутниковые фото последствий

Украинские дроны 18 июня атаковали нефтебазу в городе Азов Ростовской области РФ. В сети появились спутниковые снимки последствий удара, на которых виден сильный пожар.
Главные тезисы
- Спутниковые фото показывают, что пожар на нефтебазе продолжался, но степень ущерба пока сложно оценить из-за клубов дыма.
- Загоревшаяся нефтебаза принадлежит предприятию 'Азовпродукт' и обрабатывает до 60 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц.
- Площадь пожара на нефтебазе составила 5 тысяч кубических метров, вызвав широкий резонанс и озабоченность у местных жителей.
- Атака дронов на нефтебазу в Ростовской области вызвала не менее 5 мощных взрывов и привела к значительным материальным убыткам.
Как выглядит нефтебаза в Ростовской области РФ после атаки дронов
Согласно снимкам, сделанным в 14:30 по Киеву, на территории нефтебазы продолжался пожар.
Однако оценить степень поражения нефтебазы пока сложно, ведь клубы дыма ограничивают видимость.
Журналисты отмечают, что пораженная нефтебаза принадлежит предприятию "Азовпродукт". Через этот российский терминал проходит до 60 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц, а на хранении одновременно может находиться до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов в цистернах, загоревшихся в результате атаки украинских беспилотников.
Атака дронов на НПЗ в Ростовской области
Напомним, в Ростовской области РФ в ночь на 18 июня произошла атака дронов на нефтебазу в городе Азов, в результате чего вспыхнули резервуары с нефтепродуктами.
Уже утром в пресс-службе МЧС России заявили, что площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области в Азовском районе составляет 5 тысяч кубических метров.
Сначала жители Азова начали утверждать, что горит завод по производству метанола. В общей сложности они слышали не менее 5 мощных взрывов.
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