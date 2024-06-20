Атака СБУ по нафтобазі в Тамбовській області РФ. Зʼявилися супутникові фото

Пожежа, що виникла на нафтобазі у Тамбовській області після атаки 20 червня, продовжує горіти.
Головні тези:
- Атака відбулася 20 червня, пошкоджено кілька об'єктів, серед яких склади паливно-мастильних матеріалів та нафтобази.
- Атака допомагає зменшити ресурси Росії та створює додатковий економічний тиск через витрати на відновлення інфраструктури.
- Подія спричинила масштабну пожежу, але місцева влада повідомила про відсутність постраждалих серед населення.
- Атака підтверджується супутниковими знімками.
Зʼявилися фото пожежі нафтобази у Тамбовській області після атаки дронів
Як можна побачити на фото. пожежа на нафтобазі продовжує горіти після атаки дронів.
Що відомо про атаку дронів СБУ по нафтобазах РФ
20 червня в Росії поскаржилися на атаку на нафтобазу в Тамбовській області. Почалася масштабна пожежа. Місцева влада заявила про "бавовну" і прозвітувала про відсутність постраждалих.
Пізніше стало відомо, що це дрони СБУ успішно атакували нафтобазу в Тамбовській області та об'єкт в республіці Адигея. Зокрема цієї ночі було уражено:
склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт";
нафтобази "Енемська" й ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт".
На вищезгаданих об'єктах переробляли, а також зберігали сировину й готову продукцію. Продукція, своєю чергою, йшла на потреби російських терористів.
Після успішних ударів на обох об’єктах розпочалися пожежі.
Як пояснили джерела, удари допомагають зменшити ресурси, завдяки яким Росія може вести війну. Зокрема країна-терорист змушена також витрачатись на відновлення власної інфраструктури, що є додатковим тиском на її бюджет, який й так обтяжений санкційними обмеженнями.
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