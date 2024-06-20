Атака СБУ по нафтобазі в Тамбовській області РФ. Зʼявилися супутникові фото

Пожежа, що виникла на нафтобазі у Тамбовській області після атаки 20 червня, продовжує горіти.

Зʼявилися фото пожежі нафтобази у Тамбовській області після атаки дронів

Як можна побачити на фото. пожежа на нафтобазі продовжує горіти після атаки дронів.

Пожежа на Платонівській нафтобазі у Тамбовській області на супутниковому знімку Planet.com, зробленому вранці 20 червня, — пише видання. Поширити

Що відомо про атаку дронів СБУ по нафтобазах РФ

20 червня в Росії поскаржилися на атаку на нафтобазу в Тамбовській області. Почалася масштабна пожежа. Місцева влада заявила про "бавовну" і прозвітувала про відсутність постраждалих.

Пізніше стало відомо, що це дрони СБУ успішно атакували нафтобазу в Тамбовській області та об'єкт в республіці Адигея. Зокрема цієї ночі було уражено:

склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт";

нафтобази "Енемська" й ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт".

На вищезгаданих об'єктах переробляли, а також зберігали сировину й готову продукцію. Продукція, своєю чергою, йшла на потреби російських терористів.

Після успішних ударів на обох об’єктах розпочалися пожежі.