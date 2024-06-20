Атака СБУ по нефтебазу в Тамбовской области. Появились спутниковые фото

Пожар, возникший на нефтебазе в Тамбовской области после атаки 20 июня, продолжает гореть.

Появились фото пожара нефтебазы в Тамбовской области после атаки дронов

Как посмотреть на фото. пожар на нефтебазе продолжает гореть после атаки дронов.

Пожар на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области на спутниковом снимке Planet.com, сделанном утром 20 июня, пишет издание. Поделиться

Что известно об атаке дронов СБУ по нефтебазам РФ

20 июня в России пожаловались на атаку на нефтебазу в Тамбовской области. Начался масштабный пожар. Местные власти заявили о "хлопке" и отчитались об отсутствии пострадавших.

Позже стало известно, что эти дроны СБУ успешно атаковали нефтебазу в Тамбовской области и объект в республике Адыгея. В частности, этой ночью было поражено:

состав горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт";

нефтебазы "Энемская" и ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт".

На вышеперечисленных объектах перерабатывали, а также хранили сырье и готовую продукцию. Продукция, в свою очередь, шла на нужды русских террористов.

После успешных ударов по обоим объектам начались пожары.