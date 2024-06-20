Атака СБУ по нефтебазу в Тамбовской области. Появились спутниковые фото
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Атака СБУ по нефтебазу в Тамбовской области. Появились спутниковые фото

пожар
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Источник:  Радио Свобода

Пожар, возникший на нефтебазе в Тамбовской области после атаки 20 июня, продолжает гореть.

Главные тезисы

 

  • Атака затронула объекты в Тамбовской области и республике Адыгея, в том числе нефтебазу 'Энемская'.
  • СБУ заявила об успешных ударам на объекты, поставлявшие нефтепродукцию для оккупантов РФ.
  • Пожары серьезно повлияли на инфраструктуру и ресурсы России, ставя дополнительное давление на бюджет страны.
  • Удары дронов направлены на снижение способности России вести войну и воздействуют на санкционированный бюджет страны.

Появились фото пожара нефтебазы в Тамбовской области после атаки дронов

Как посмотреть на фото. пожар на нефтебазе продолжает гореть после атаки дронов.

Пожар на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области на спутниковом снимке Planet.com, сделанном утром 20 июня, пишет издание.

Что известно об атаке дронов СБУ по нефтебазам РФ

20 июня в России пожаловались на атаку на нефтебазу в Тамбовской области. Начался масштабный пожар. Местные власти заявили о "хлопке" и отчитались об отсутствии пострадавших.

Позже стало известно, что эти дроны СБУ успешно атаковали нефтебазу в Тамбовской области и объект в республике Адыгея. В частности, этой ночью было поражено:

  • состав горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт";

  • нефтебазы "Энемская" и ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт".

На вышеперечисленных объектах перерабатывали, а также хранили сырье и готовую продукцию. Продукция, в свою очередь, шла на нужды русских террористов.

После успешных ударов по обоим объектам начались пожары.

Как пояснили источники, удары помогают снизить ресурсы, благодаря которым Россия может вести войну. В частности, страна-террорист вынуждена также тратиться на восстановление собственной инфраструктуры, что является дополнительным давлением на ее бюджет, который и так обременен санкционными ограничениями.

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