Атака СБУ по нефтебазу в Тамбовской области. Появились спутниковые фото

Пожар, возникший на нефтебазе в Тамбовской области после атаки 20 июня, продолжает гореть.
Главные тезисы
- Атака затронула объекты в Тамбовской области и республике Адыгея, в том числе нефтебазу 'Энемская'.
- СБУ заявила об успешных ударам на объекты, поставлявшие нефтепродукцию для оккупантов РФ.
- Пожары серьезно повлияли на инфраструктуру и ресурсы России, ставя дополнительное давление на бюджет страны.
- Удары дронов направлены на снижение способности России вести войну и воздействуют на санкционированный бюджет страны.
Появились фото пожара нефтебазы в Тамбовской области после атаки дронов
Как посмотреть на фото. пожар на нефтебазе продолжает гореть после атаки дронов.
Что известно об атаке дронов СБУ по нефтебазам РФ
20 июня в России пожаловались на атаку на нефтебазу в Тамбовской области. Начался масштабный пожар. Местные власти заявили о "хлопке" и отчитались об отсутствии пострадавших.
Позже стало известно, что эти дроны СБУ успешно атаковали нефтебазу в Тамбовской области и объект в республике Адыгея. В частности, этой ночью было поражено:
состав горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт";
нефтебазы "Энемская" и ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт".
На вышеперечисленных объектах перерабатывали, а также хранили сырье и готовую продукцию. Продукция, в свою очередь, шла на нужды русских террористов.
После успешных ударов по обоим объектам начались пожары.
Как пояснили источники, удары помогают снизить ресурсы, благодаря которым Россия может вести войну. В частности, страна-террорист вынуждена также тратиться на восстановление собственной инфраструктуры, что является дополнительным давлением на ее бюджет, который и так обременен санкционными ограничениями.
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