Атака СБУ по нефтебазе в российской Адыгее. Появились спутниковые фото
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Атака СБУ по нефтебазе в российской Адыгее. Появились спутниковые фото

пожар
Читати українською
Источник:  Радио Свобода

Украинские защитники 20 июня атаковали дронами нефтебазу в российской Адыгее. Появились спутниковые снимки последствий атаки.

Главные тезисы

  • Украинские дроны атаковали нефтебазы в Адыгее, что привело к разрушениям зданий и пожарам
  • Спутниковые фото показывают последствия атаки на объекты компании “Лукойл Югнефтепродукт”
  • Атака позволяет снизить ресурсы России и создать дополнительное давление на ее бюджет
  • Удачные удары дронов СБУ нанесли ущерб горюче-смазочным материалам и продукции, предназначенной для российских террористов

Появились спутниковые снимки последствий атаки на нефтебазу в Адыгее РФ

В ночь на 20 июня Силы обороны Украины дронами атаковали нефтебазу в поселке Энем. Нефтебаза принадлежит компании "Лукойл Югнефтепродукт".

На снимках со спутника заметно, что в результате атаки было разрушено как минимум одно здание и поврежден ангар рядом с ним. Вероятно, сами баки с топливом не были повреждены.

Глава республики Адыгея Марат Кумпилов сообщал о пожаре в результате атаки. По словам российского чиновника, огонь охватил площадь 400 квадратных метров.

Что известно об атаке дронов СБУ по нефтебазам РФ

20 июня в России пожаловались на атаку на нефтебазу в Тамбовской области. Начался масштабный пожар. Местные власти заявили о "хлопке" и отчитались об отсутствии пострадавших.

Позже стало известно, что эти дроны СБУ успешно атаковали нефтебазу в Тамбовской области и объект в республике Адыгея. В частности, этой ночью было поражено:

  • состав горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт";

  • нефтебазы "Энемская" и ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт".

На вышеперечисленных объектах перерабатывали, а также хранили сырье и готовую продукцию. Продукция, в свою очередь, шла на нужды русских террористов.

После успешных ударов по обоим объектам начались пожары.

Как пояснили источники, удары помогают снизить ресурсы, благодаря которым Россия может вести войну. В частности, страна-террорист вынуждена также тратиться на восстановление собственной инфраструктуры, что является дополнительным давлением на ее бюджет, который и так обременен санкционными ограничениями.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали нефтебазу в Республике Адыгеи РФ — видео
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны СБУ атаковали нефтебазы в Тамбовской области и Республике Адыгея РФ — источник
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Атака СБУ по нефтебазу в Тамбовской области. Появились спутниковые фото
пожар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?