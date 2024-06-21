Атака СБУ по нефтебазе в российской Адыгее. Появились спутниковые фото

Украинские защитники 20 июня атаковали дронами нефтебазу в российской Адыгее. Появились спутниковые снимки последствий атаки.
Главные тезисы
- Украинские дроны атаковали нефтебазы в Адыгее, что привело к разрушениям зданий и пожарам
- Спутниковые фото показывают последствия атаки на объекты компании “Лукойл Югнефтепродукт”
- Атака позволяет снизить ресурсы России и создать дополнительное давление на ее бюджет
- Удачные удары дронов СБУ нанесли ущерб горюче-смазочным материалам и продукции, предназначенной для российских террористов
Появились спутниковые снимки последствий атаки на нефтебазу в Адыгее РФ
В ночь на 20 июня Силы обороны Украины дронами атаковали нефтебазу в поселке Энем. Нефтебаза принадлежит компании "Лукойл Югнефтепродукт".
На снимках со спутника заметно, что в результате атаки было разрушено как минимум одно здание и поврежден ангар рядом с ним. Вероятно, сами баки с топливом не были повреждены.
Глава республики Адыгея Марат Кумпилов сообщал о пожаре в результате атаки. По словам российского чиновника, огонь охватил площадь 400 квадратных метров.
Что известно об атаке дронов СБУ по нефтебазам РФ
20 июня в России пожаловались на атаку на нефтебазу в Тамбовской области. Начался масштабный пожар. Местные власти заявили о "хлопке" и отчитались об отсутствии пострадавших.
Позже стало известно, что эти дроны СБУ успешно атаковали нефтебазу в Тамбовской области и объект в республике Адыгея. В частности, этой ночью было поражено:
состав горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт";
нефтебазы "Энемская" и ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт".
На вышеперечисленных объектах перерабатывали, а также хранили сырье и готовую продукцию. Продукция, в свою очередь, шла на нужды русских террористов.
После успешных ударов по обоим объектам начались пожары.
Как пояснили источники, удары помогают снизить ресурсы, благодаря которым Россия может вести войну. В частности, страна-террорист вынуждена также тратиться на восстановление собственной инфраструктуры, что является дополнительным давлением на ее бюджет, который и так обременен санкционными ограничениями.
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