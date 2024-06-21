Атака СБУ по нефтебазе в российской Адыгее. Появились спутниковые фото

Появились спутниковые снимки последствий атаки на нефтебазу в Адыгее РФ

В ночь на 20 июня Силы обороны Украины дронами атаковали нефтебазу в поселке Энем. Нефтебаза принадлежит компании "Лукойл Югнефтепродукт".

На снимках со спутника заметно, что в результате атаки было разрушено как минимум одно здание и поврежден ангар рядом с ним. Вероятно, сами баки с топливом не были повреждены.

Глава республики Адыгея Марат Кумпилов сообщал о пожаре в результате атаки. По словам российского чиновника, огонь охватил площадь 400 квадратных метров.

Что известно об атаке дронов СБУ по нефтебазам РФ

20 июня в России пожаловались на атаку на нефтебазу в Тамбовской области. Начался масштабный пожар. Местные власти заявили о "хлопке" и отчитались об отсутствии пострадавших.

Позже стало известно, что эти дроны СБУ успешно атаковали нефтебазу в Тамбовской области и объект в республике Адыгея. В частности, этой ночью было поражено:

состав горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт";

нефтебазы "Энемская" и ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт".

На вышеперечисленных объектах перерабатывали, а также хранили сырье и готовую продукцию. Продукция, в свою очередь, шла на нужды русских террористов.

После успешных ударов по обоим объектам начались пожары.