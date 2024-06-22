У ВМС України розкрили подробиці нової тактики ракетних обстрілів РФ

Російські війська почали запускати ракети типу «Калібр» з Азовського моря, вважаючи його безпечнішим за Чорне.
Головні тези:
- Російські війська почали запускати ракети типу “Калібр” з Азовського моря, вважаючи його безпечнішим за Чорне.
- Успішна робота протиповітряної оборони України у ніч на 22 червня, коли російська армія завдала удару по об’єктах в Україні.
- Атаки російських військ включали 16 ракет різних типів та 13 ударних безпілотників, які були збиті під час протиповітряного бою.
- ВМС України викрили тактику РФ зі зміненим місцем запуску ракет, що вимагає від України адекватної відповіді на агресію.
- Україна відзначає важливий поворотний момент в охороні своєї території та критичної інфраструктури в контексті російської агресії.
РФ запускає ракети по Україні з Азовського моря
Росіяни змінюють місця запуску крилатих ракет по Україні.
Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» сказав речник ВМС України Дмитро Плетенчук.
Але, як додав речник, «вони, мабуть, забувають, що Азов теж досить недалеко від нас знаходиться».
Успішна робота ППО України у ніч проти 22 червня
У ніч на 22 червня російська армія завдала ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed».
Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.
За його словами, всього ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:
10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків — Саратовська обл. — РФ);
2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);
4 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);
13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків — Приморсько-Ахтарськ — РФ, Балаклава — Крим).
У результаті протиповітряного бою було збито 25 повітряних цілей:
7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
4 крилаті ракети «Калібр»;
1 крилату ракету «Іскандер-К»;
13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».
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