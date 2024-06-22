У ВМС України розкрили подробиці нової тактики ракетних обстрілів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У ВМС України розкрили подробиці нової тактики ракетних обстрілів РФ

Ракета
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Російські війська почали запускати ракети типу «Калібр» з Азовського моря, вважаючи його безпечнішим за Чорне.

Головні тези:

  • Російські війська почали запускати ракети типу “Калібр” з Азовського моря, вважаючи його безпечнішим за Чорне.
  • Успішна робота протиповітряної оборони України у ніч на 22 червня, коли російська армія завдала удару по об’єктах в Україні.
  • Атаки російських військ включали 16 ракет різних типів та 13 ударних безпілотників, які були збиті під час протиповітряного бою.
  • ВМС України викрили тактику РФ зі зміненим місцем запуску ракет, що вимагає від України адекватної відповіді на агресію.
  • Україна відзначає важливий поворотний момент в охороні своєї території та критичної інфраструктури в контексті російської агресії.

РФ запускає ракети по Україні з Азовського моря

Росіяни змінюють місця запуску крилатих ракет по Україні.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» сказав речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

4 ракети було випущено з акваторії Азовського моря. І це є важливим поворотним моментом, бо вони його використовують, вважаючи більш безпечною акваторією, ніж Чорне море. Тобто вони відгороджуються боновими загородженнями у Керченській протоці й у такий спосіб намагаються тепер застосовувати свої надводні кораблі.

Дмитро Плетенчук

Дмитро Плетенчук

Речник ВМС України

Але, як додав речник, «вони, мабуть, забувають, що Азов теж досить недалеко від нас знаходиться».

Успішна робота ППО України у ніч проти 22 червня

У ніч на 22 червня російська армія завдала ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed».

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

За його словами, всього ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:

  • 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків — Саратовська обл. — РФ);

  • 2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);

  • 4 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

  • 13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків — Приморсько-Ахтарськ — РФ, Балаклава — Крим).

У результаті протиповітряного бою було збито 25 повітряних цілей:

  • 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

  • 4 крилаті ракети «Калібр»;

  • 1 крилату ракету «Іскандер-К»;

  • 13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

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