Сили ППО збили 4 ракети під час атаки РФ на Україну

У ніч проти 21 червня сили протиповітряної оборони збили чотири керовані авіаційні ракети, якими військо РФ атакувало Україну.
Головні тези:
- Армія РФ активно використовує різні види озброєння для атак на українські регіони, включно з ракетами, КАБами та РСЗВ.
- У результаті обстрілу села Розкішне в Донецькій області загинули три людини, а четверо отримали поранення.
- Ситуація на Сході України залишається напруженою, але сили протиповітряної оборони продовжують активні заходи для захисту території країни.
Що відомо про роботу ППО
У ніч на 21 червня окупанти РФ завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння — ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ — атакують українські регіони.
Армія РФ атакувала село на Донеччині з РСЗВ "Смерч"
Російські терористичні війська обстріляли село Розкішне в Донецькій області касетними боєприпасами. Унаслідок цього загинуло три людини.
Зазначається, що село Розкішне росіяни обстріляли касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч". Внаслідок цього загинули 64-річна жінка та двоє чоловіків 30 і 42 років.
При цьому ще четверо людей дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення, серед постраждалих є хлопець 14 років, повідомляє Донецька обласна прокуратура.
В результаті обстрілу населеного пункту пошкоджено 4 домогосподарства, 2 автомобілі й газопровід.
Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.
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