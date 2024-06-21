Сили ППО збили 4 ракети під час атаки РФ на Україну

У ніч проти 21 червня сили протиповітряної оборони збили чотири керовані авіаційні ракети, якими військо РФ атакувало Україну.

Що відомо про роботу ППО

У ніч на 21 червня окупанти РФ завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Усі ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях, — йдеться у повідомленні. Поширити

Російські військові регулярно з різних видів озброєння — ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ — атакують українські регіони.

Армія РФ атакувала село на Донеччині з РСЗВ "Смерч"

Російські терористичні війська обстріляли село Розкішне в Донецькій області касетними боєприпасами. Унаслідок цього загинуло три людини.

Зазначається, що село Розкішне росіяни обстріляли касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч". Внаслідок цього загинули 64-річна жінка та двоє чоловіків 30 і 42 років.

При цьому ще четверо людей дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення, серед постраждалих є хлопець 14 років, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

В результаті обстрілу населеного пункту пошкоджено 4 домогосподарства, 2 автомобілі й газопровід.

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.