Силы ПВО сбили 4 ракеты во время атаки РФ на Украину

В ночь на 21 июня силы противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные ракеты, которыми войско РФ атаковало Украину.
Главные тезисы
- Армия РФ активно использует различные виды вооружения для атак на украинские регионы, включая ракеты, КАБы и РСЗО.
- В результате обстрела села Роскошное в Донецкой области погибли три человека, а четверо получили ранения.
- Ситуация на Востоке остается напряженной, но силы противовоздушной обороны продолжают активные меры по защите территории страны.
Что известно о работе ПВО
В ночь на 21 июня оккупанты РФ нанесли удар по самолетам тактической авиации управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69, сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
Российские военные регулярно по разным видам вооружения — ударными БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗО — атакуют украинские регионы.
Армия РФ атаковала деревню в Донецкой области с РСЗО "Смерч"
Российские террористические войска обстреляли село Роскошное в Донецкой области кассетными боеприпасами. В результате погибли три человека.
Отмечается, что село Роскошное россияне обстреляли кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч". В результате погибли 64-летняя женщина и двое мужчин 30 и 42 лет.
При этом еще четыре человека получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, среди пострадавших парень 14 лет, сообщает Донецкая областная прокуратура.
В результате обстрела населенного пункта повреждены 4 домохозяйства, 2 автомобиля и газопровод.
В настоящее время начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.
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