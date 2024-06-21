Силы ПВО сбили 4 ракеты во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 4 ракеты во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 4 ракеты во время атаки РФ на Украину
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В ночь на 21 июня силы противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные ракеты, которыми войско РФ атаковало Украину.

 

Главные тезисы

  • Армия РФ активно использует различные виды вооружения для атак на украинские регионы, включая ракеты, КАБы и РСЗО.
  • В результате обстрела села Роскошное в Донецкой области погибли три человека, а четверо получили ранения.
  • Ситуация на Востоке остается напряженной, но силы противовоздушной обороны продолжают активные меры по защите территории страны.

Что известно о работе ПВО

В ночь на 21 июня оккупанты РФ нанесли удар по самолетам тактической авиации управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69, сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Все ракеты были сбиты противовоздушной обороной в Кировоградской и Херсонской областях, говорится в сообщении.

Российские военные регулярно по разным видам вооружения — ударными БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗО — атакуют украинские регионы.

Армия РФ атаковала деревню в Донецкой области с РСЗО "Смерч"

Российские террористические войска обстреляли село Роскошное в Донецкой области кассетными боеприпасами. В результате погибли три человека.

Отмечается, что село Роскошное россияне обстреляли кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч". В результате погибли 64-летняя женщина и двое мужчин 30 и 42 лет.

При этом еще четыре человека получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, среди пострадавших парень 14 лет, сообщает Донецкая областная прокуратура.

В результате обстрела населенного пункта повреждены 4 домохозяйства, 2 автомобиля и газопровод.

В настоящее время начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.

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