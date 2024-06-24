Війська РФ обстріляли Одесу. Є поранені

Російські терористи завдали удару по цивільній інфраструктурі Одеси. Внаслідок обстрілу є поранені.

Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Одеси

Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється, — говориться у повідомленні голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера. Поширити

Голова ОВА додав, що наразі також триває ліквідація пожежі.

Екіпажі патрульної поліції тим часом регулюють дорожній рух й забезпечують безперешкодний проїзд спецтранспорту.

Крім того, сьогодні, 24 червня, близько о 8 ранку в Одесі пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ППО) заявляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку, втім пізніше заявили про дві ракети, які рухались в напрямку Одеси та Одеського району.

Що відомо про удар РФ по Харкову

Російська Федерація 22 червня запустила по Харкову чотири керовані авіабомби. В результаті цього було зруйновано частину житлового будинку та пошкоджено авто.

Попередньо військові РФ застосували по місту чотири УМПБ Д-30. Станом на 20:20 троє людей загинули, 56 постраждали, у тому числі двоє неповнолітніх.

Зафіксовані влучання по території екопарку та підприємству. За попередніми даними, троє людей загинули, ще 56 постраждали. Серед поранених двоє дітей 12 та 13 років. Шестеро громадян, серед яких один чоловік, чотири жінки та одна дитина, знаходяться у важкому стані.

За словами начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, всі постраждалі внаслідок обстрілу росіян — цивільні люди.

Жінка загинула на зупинці тролейбуса, чоловік йшов вулицею й опинився в епіцентрі вибуху. Ще один загиблий чоловік — охоронець підприємства.

Станом на 23 червня відомо, що у лікарнях області надають допомогу 41 постраждалому, з них — троє дітей.

Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок влучання КАБа по п'ятиповерхівці в Основ’янському районі Харкова постраждали 52 людини, із них три дитини та поліцейський, загинули дві особи.

Окрім того, у Холодногірському районі міста внаслідок обстрілу пошкоджена будівля підприємства, загинула людина, четверо поранені.