Сили ППО знищили ракету "Іскандер" під час атаки РФ на Одесу

Як зазначається, 24 червня російські окупанти атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно «Іскандер-К».

Окрім цього на світанку ворог завдавав авіаударів із застосуванням КАБів по Херсонщині.

Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється, — говориться у повідомленні голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

Голова ОВА додав, що наразі також триває ліквідація пожежі.

Екіпажі патрульної поліції тим часом регулюють дорожній рух й забезпечують безперешкодний проїзд спецтранспорту.

Станом на 09:54 відомо про трьох постраждалих:

"Поранені ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків атаки ворога продовжується", — додав Кіпер.

Крім того, сьогодні, 24 червня, близько о 8 ранку в Одесі пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ППО) заявляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку, втім пізніше заявили про дві ракети, які рухались в напрямку Одеси та Одеського району.