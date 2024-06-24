Сили ППО знищили ракету "Іскандер" під час атаки РФ на Одесу
Категорія
Україна
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Сили ППО знищили ракету "Іскандер" під час атаки РФ на Одесу

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО знищили ракету "Іскандер" під час атаки РФ на Одесу

Російська армія атакувала 24 червня Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно «Іскандер-К».

Головні тези:

  • Російська армія атакувала Одещину двома крилатими ракетами, одна не досягла цілі через протидію протиповітряної оборони України.
  • Під час атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі, внаслідок чого є постраждалі, яким надається медична допомога.
  • На Миколаївщині знищено розвідувальний безпілотник «ZALA», а в Одесі пролунав вибух, повідомлялись про загрозу застосування балістичного озброєння.
  • Голова Одеської обласної військової адміністрації координує ліквідацію наслідків атаки, екіпажі патрульної поліції забезпечують безперешкодний проїзд спецтранспорту.

Повітряні сили озвучили кількість збитих цілей під час атаки РФ

Як зазначається, 24 червня російські окупанти атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно «Іскандер-К».

Завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня України одна із ракет не досягла своєї цілі. 

Окрім цього на світанку ворог завдавав авіаударів із застосуванням КАБів по Херсонщині.

Також упродовж минулої доби, 23 червня 2024 року, на Миколаївщині знищено розвідувальний безпілотник «ZALA».

Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Одеси

Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється, — говориться у повідомленні голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

Голова ОВА додав, що наразі також триває ліквідація пожежі.

Екіпажі патрульної поліції тим часом регулюють дорожній рух й забезпечують безперешкодний проїзд спецтранспорту.

Станом на 09:54 відомо про трьох постраждалих:

  • 19-річного хлопця;

  • двох чоловіків 50 та 58 років.

"Поранені ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків атаки ворога продовжується", — додав Кіпер.

Крім того, сьогодні, 24 червня, близько о 8 ранку в Одесі пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ППО) заявляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку, втім пізніше заявили про дві ракети, які рухались в напрямку Одеси та Одеського району.

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