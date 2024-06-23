Сили ППО збили 2 ракети під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 2 ракети під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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У ніч проти 23 червня сили протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети “Калібр”, якими Росія атакувала Україну.

Головні тези:

  • Армія РФ продовжує атакувати українські регіони різними видами озброєння, що становить загрозу для мирного населення.
  • Російські війська атакували дроном блокпост поліції в Херсонській області, вбивши старшого лейтенанта поліції.
  • У поліцейського залишились батьки, дружина-поліцейська та 12-річна донька.

Що відомо про роботу ППО

У ніч на 23 червня окупанти РФ завдали удару по Україні трьома крилатими ракетами морського базування «Калібр» із акваторії Азовського моря.

Зенітно-ракетний підрозділ Повітряних Сил у Київській області знищив 2 ворожі ракети.

Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил у Київській області — йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Армія РФ регулярно з різних видів озброєння — ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ — атакує українські регіони.

Армія РФ атакувала дроном блокпост поліції на Херсонщині

Російські війська дроном атакували блокпост поліції в Херсонській області.

Внаслідок російської атаки дроном інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Херсонського РУП, старший лейтенант поліції отримав тяжкі поранення та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні, — йдеться у повідомленні.

Відомо, що Олександр Чухун розпочав службу в 2007 році у Державній автомобільній інспекції УМВС України в Херсонській області.

Служив у різних підрозділах, зокрема, у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" та батальйоні поліції особливого призначення.

У 36-річного загиблого правоохоронця залишились батьки, дружина-поліцейська та 12-річна донька.

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