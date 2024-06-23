Сили ППО збили 2 ракети під час атаки РФ на Україну

У ніч проти 23 червня сили протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети “Калібр”, якими Росія атакувала Україну.
Головні тези:
- Армія РФ продовжує атакувати українські регіони різними видами озброєння, що становить загрозу для мирного населення.
- Російські війська атакували дроном блокпост поліції в Херсонській області, вбивши старшого лейтенанта поліції.
- У поліцейського залишились батьки, дружина-поліцейська та 12-річна донька.
Що відомо про роботу ППО
У ніч на 23 червня окупанти РФ завдали удару по Україні трьома крилатими ракетами морського базування «Калібр» із акваторії Азовського моря.
Зенітно-ракетний підрозділ Повітряних Сил у Київській області знищив 2 ворожі ракети.
Армія РФ регулярно з різних видів озброєння — ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ — атакує українські регіони.
Армія РФ атакувала дроном блокпост поліції на Херсонщині
Російські війська дроном атакували блокпост поліції в Херсонській області.
Відомо, що Олександр Чухун розпочав службу в 2007 році у Державній автомобільній інспекції УМВС України в Херсонській області.
Служив у різних підрозділах, зокрема, у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" та батальйоні поліції особливого призначення.
У 36-річного загиблого правоохоронця залишились батьки, дружина-поліцейська та 12-річна донька.
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