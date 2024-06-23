Силы ПВО сбили 2 ракеты во время атаки РФ на Украину

В ночь на 23 июня силы противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты "Калибр", которыми Россия атаковала Украину.
Главные тезисы
- Армия РФ продолжает атаковать украинские регионы разными видами вооружения, что представляет угрозу для мирного населения.
- Российские войска атаковали дроном блокпост полиции в Херсонской области, убив старшего лейтенанта полиции.
- У полицейского остались родители, жена полицейская и 12-летняя дочь.
Что известно о работе ПВО
В ночь на 23 июня оккупанты РФ нанесли удар по Украине тремя крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» из акватории Азовского моря.
Зенитно-ракетное подразделение Воздушных Сил в Киевской области уничтожило две вражеские ракеты.
Армия РФ регулярно по разным видам вооружения — ударными БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗО — атакует украинские регионы.
Армия РФ атаковала дроном блокпост полиции в Херсонской области
Российские войска дроном атаковали блокпост полиции в Херсонской области.
Известно, что Александр Чухун приступил к службе в 2007 году в Государственной автомобильной инспекции УМВД Украины в Херсонской области.
Служил в разных подразделениях, в частности в батальоне патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" и батальоне полиции особого назначения.
У 36-летнего погибшего стражи порядка остались родители, жена-полицейская и 12-летняя дочь.
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