Силы ПВО сбили 2 ракеты во время атаки РФ на Украину

В ночь на 23 июня силы противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты "Калибр", которыми Россия атаковала Украину.

Что известно о работе ПВО

В ночь на 23 июня оккупанты РФ нанесли удар по Украине тремя крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» из акватории Азовского моря.

Зенитно-ракетное подразделение Воздушных Сил в Киевской области уничтожило две вражеские ракеты.

Две ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в Киевской области — говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ. Поделиться

Армия РФ регулярно по разным видам вооружения — ударными БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗО — атакует украинские регионы.

Армия РФ атаковала дроном блокпост полиции в Херсонской области

Российские войска дроном атаковали блокпост полиции в Херсонской области.

В результате российской атаки дроном инспектор сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Херсонского РУП старший лейтенант полиции получил тяжелые ранения и скончался в карете скорой дорогой в больницу, — говорится в сообщении. Поделиться

Известно, что Александр Чухун приступил к службе в 2007 году в Государственной автомобильной инспекции УМВД Украины в Херсонской области.

Служил в разных подразделениях, в частности в батальоне патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" и батальоне полиции особого назначения.

У 36-летнего погибшего стражи порядка остались родители, жена-полицейская и 12-летняя дочь.