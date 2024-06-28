По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, США и 8 стран ЕС передадут Украине ПВО и ракеты к ним.
Главные тезисы
- США и 8 стран ЕС будут поставлять Украине системы ПВО и ракеты для укрепления обороноспособности.
- Поставщиками таких систем станут страны, включая Италию, Румынию, Германию, Нидерланды и Швецию.
- Усиление обороноспособности Украины не связано с продолжением военных действий, а направлено на создание резервов для защиты от атак.
- Президент Зеленский подчеркивает важность развития военно-промышленного комплекса для увеличения оборонного потенциала страны.
- Украина также увеличивает производство технологий, дронов и средств радиоэлектронной борьбы для укрепления своей обороноспособности.
Какие страны готовы передать Украине средства ПВО и ракеты к ним
Глава правительства подчеркнул, что Италия готова передать вторую систему SAMP-T, способную перехватывать баллистические ракеты.
От Румынии Украина получит ЗРК Patriot.
Германия передаст Украине Patriot, а также IRIS-T и Gepard.
По его словам, Швеция также готовится передать Украине два самолета радиолокационного наблюдения.
Что говорит Зеленский об усилении обороноспособности
Глава государства отметил, что в Украине увеличивается производство для технологий, дронов, средств радиоэлектронной борьбы и артиллерии.
Зеленский подчеркнул, что это происходит не из-за желания продолжать войну, а для усиления оборонного потенциала Украины.
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