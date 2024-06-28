США и ЕС передадут Украине ПВО и ракеты
Категория
Украина
Дата публикации

США и ЕС передадут Украине ПВО и ракеты

Денис Шмыгаль
ЗРК Patriot
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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, США и 8 стран ЕС передадут Украине ПВО и ракеты к ним.

Главные тезисы

  • США и 8 стран ЕС будут поставлять Украине системы ПВО и ракеты для укрепления обороноспособности.
  • Поставщиками таких систем станут страны, включая Италию, Румынию, Германию, Нидерланды и Швецию.
  • Усиление обороноспособности Украины не связано с продолжением военных действий, а направлено на создание резервов для защиты от атак.
  • Президент Зеленский подчеркивает важность развития военно-промышленного комплекса для увеличения оборонного потенциала страны.
  • Украина также увеличивает производство технологий, дронов и средств радиоэлектронной борьбы для укрепления своей обороноспособности.

Какие страны готовы передать Украине средства ПВО и ракеты к ним

Международные партнёры услышали нас. Мы смогли убедить их, что усиление ПВО Украины – это самый первый приоритет. В итоге есть конкретные результаты работы как президента, так и всей украинской команды за последнее время, - отметил Шмигаль.

Глава правительства подчеркнул, что Италия готова передать вторую систему SAMP-T, способную перехватывать баллистические ракеты.

От Румынии Украина получит ЗРК Patriot.

Германия передаст Украине Patriot, а также IRIS-T и Gepard.

Кроме того, США предоставили приоритет для Украины в поставках ракет для Patriot и NASAMS. Нидерланды собирают с партнёрами для Украины еще одну систему Patriot. Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия предоставляют дополнительные ракеты Patriot, чтобы сформировать дополнительный запас. Такие ракеты отдельно предоставит также Испания, – подчеркнул Шмигаль.

По его словам, Швеция также готовится передать Украине два самолета радиолокационного наблюдения.

Это позволит видеть воздушные цели еще на подлете на территории врага, и позволит более качественно готовиться к отражению атак, - пояснил премьер-министр.

Что говорит Зеленский об усилении обороноспособности

Глава государства отметил, что в Украине увеличивается производство для технологий, дронов, средств радиоэлектронной борьбы и артиллерии.

Зеленский подчеркнул, что это происходит не из-за желания продолжать войну, а для усиления оборонного потенциала Украины.

Потому что Россия кроме силы ничего не понимает, а кроме сильных, никого не уважает. То есть, это две параллельные вещи: быть сильными на поле боя и разработать план, понятный план, детальный план. И он будет готов в этом году, – отметил Зеленский.

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