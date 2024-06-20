В Белом доме назвали сроки поставок Украине ракет для систем ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

В Белом доме назвали сроки поставок Украине ракет для систем ПВО

Ракета к ЗРК Patriot
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Источник:  CNN

По словам высокопоставленного чиновника из Белого дома и представителя Конгресса США, первые поставки американских ракет в системы ПВО Украины должны начаться уже этим летом.

Главные тезисы

  • Первые поставки американских ракет к системам ПВО Украины запланированы на лето, приоритетность Украины обусловлена усилением обороны в условиях угрозы российских атак.
  • Глобальный список поставок ПВО меняется, чтобы вывести Украину на первое место и обеспечить ее необходимым количеством ракет для самозащиты.
  • Дипломатические усилия направлены на уведомление стран-заказчиков о задержках в поставках, а также гарантирование неприкосновенности поставок ракет в Тайвань.
  • Советник Байдена высказал идею изменить список поставок после ужесточения атак России на Украину, что позволит Украине лучше защититься.
  • План поставок ракет в системы ПВО Украины готов включить в себя не менее 16 месяцев, а комплекс усилий направлен на ускорение поставок для обеспечения безопасности страны.

Что известно о поставках США дополнительных ракет в системы ПВО Украины

По словам представителя Белого дома в комментарии журналистам издания, решение выглядит достаточно экстраординарным в контексте изменения политики Вашингтона в критический момент для Украины.

Если бы мы не сделали этого для Украины, они не смогли бы поддерживать свои критические запасы противовоздушной обороны до зимы. Это решение принимается, чтобы гарантировать, что они смогут защищаться от этих неустанных российских ракетных и беспилотных атак, – объясняет представитель Белого дома.

Отмечается, что приоритетность Украины среди списка получателей оружия, прежде всего, касается ракет-перехватчиков к системам Patriot и NASAMS.

Подчеркивается, что приоритет будет сохраняться до момента получения Украиной достаточного количества этих ракет.

При этом называется срок – не менее 16 месяцев.

Как США объясняют изменения в поставках ракет в ПВО другим странам-заказчикам

Представители Госдепа и Пентагона прилагают дипломатические усилия, чтобы сообщить странам-заказчикам, что передача ракет-перехватчиков будет происходить с задержкой.

По информации собеседников издания, информация о количестве стран, которым придется столкнуться с задержками в получении американских ракет-перехватчиков, не разглашается.

Единственное, что было сказано утвердительно – выведение Украины в приоритет не повлияет на экспорт ПВО в Тайвань.

Пока, по крайней мере, в частных дискуссиях, многие из этих стран поняли и оценили необходимость этого решения. Если бы кто-нибудь из наших партнеров оказался в такой жизненной ситуации, как та, в которой сейчас находится Украина, мы бы сдвинули небо и землю, чтобы помочь им, и так случилось, что сейчас этой страной является Украина, - подчеркнул представитель Белого дома.

Журналисты издания отмечают, что идею изменить глобальный список поставок американской ПВО впервые высказал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в середине апреля, когда Россия усилила ракетные и дроновые атаки на критические объекты инфраструктуры в Украине, а Конгресс еще принял пакет дополнительного финансирования.

Пентагон предложил варианты, как это реализовать, и финальный план вывести Украину на первое место в списке приоритетов был готов в конце мая.

Мы сейчас эффективно мобилизуем наш оборонный промышленный потенциал, чтобы получить ракеты-перехватчики ПВО, двигающиеся с конвейера прямо в Украину, что обеспечит их достаточным количеством, чтобы они могли защищаться от российских ракетных атак в обозримом будущем, - подчеркнул один из собеседников издания.

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