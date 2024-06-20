По словам высокопоставленного чиновника из Белого дома и представителя Конгресса США, первые поставки американских ракет в системы ПВО Украины должны начаться уже этим летом.
Главные тезисы
- Первые поставки американских ракет к системам ПВО Украины запланированы на лето, приоритетность Украины обусловлена усилением обороны в условиях угрозы российских атак.
- Глобальный список поставок ПВО меняется, чтобы вывести Украину на первое место и обеспечить ее необходимым количеством ракет для самозащиты.
- Дипломатические усилия направлены на уведомление стран-заказчиков о задержках в поставках, а также гарантирование неприкосновенности поставок ракет в Тайвань.
- Советник Байдена высказал идею изменить список поставок после ужесточения атак России на Украину, что позволит Украине лучше защититься.
- План поставок ракет в системы ПВО Украины готов включить в себя не менее 16 месяцев, а комплекс усилий направлен на ускорение поставок для обеспечения безопасности страны.
Что известно о поставках США дополнительных ракет в системы ПВО Украины
По словам представителя Белого дома в комментарии журналистам издания, решение выглядит достаточно экстраординарным в контексте изменения политики Вашингтона в критический момент для Украины.
Отмечается, что приоритетность Украины среди списка получателей оружия, прежде всего, касается ракет-перехватчиков к системам Patriot и NASAMS.
Подчеркивается, что приоритет будет сохраняться до момента получения Украиной достаточного количества этих ракет.
При этом называется срок – не менее 16 месяцев.
Как США объясняют изменения в поставках ракет в ПВО другим странам-заказчикам
Представители Госдепа и Пентагона прилагают дипломатические усилия, чтобы сообщить странам-заказчикам, что передача ракет-перехватчиков будет происходить с задержкой.
По информации собеседников издания, информация о количестве стран, которым придется столкнуться с задержками в получении американских ракет-перехватчиков, не разглашается.
Единственное, что было сказано утвердительно – выведение Украины в приоритет не повлияет на экспорт ПВО в Тайвань.
Журналисты издания отмечают, что идею изменить глобальный список поставок американской ПВО впервые высказал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в середине апреля, когда Россия усилила ракетные и дроновые атаки на критические объекты инфраструктуры в Украине, а Конгресс еще принял пакет дополнительного финансирования.
Пентагон предложил варианты, как это реализовать, и финальный план вывести Украину на первое место в списке приоритетов был готов в конце мая.
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