За словами високопосадовця з Білого дому та представника Конгресу США, перші поставки американських ракет до систем ППО Україні мають розпочатись вже цього літа.
Головні тези:
- Перші поставки американських ракет до систем ППО Україні заплановані протягом літа.
- Білий дім підтвердив пріоритетність України серед отримувачів ракет-перехоплювачів до систем Patriot і NASAMS.
- Дипломатичні зусилля робляться для повідомлення країн-замовників про затримки у поставках ракет-перехоплювачів.
- Радник Байдена Джейк Салліван вперше висловив ідею змінити глобальний список поставок після посилення атак Росії на Україну.
- План виведення України на перше місце у списку пріоритетів був готовий наприкінці травня, що сприятиме посиленню оборони від російських атак.
Що відомо про поставки США додаткових ракет до систем ППО Україні
За словами представника Білого дому у коментарі журналістам видання, рішення виглядає досить екстраординарним у контексті зміни політики Вашингтона у критичний для України момент.
Зазначається, що пріоритетність України серед списку отримувачів зброї, насамперед стосується ракет-перехоплювачів до систем Patriot і NASAMS.
Підкреслюється, що пріоритет зберігатиметься до моменту отримання Україною достатньої кількості цих ракет.
При цьому називається строк – щонайменше 16 місяців.
Як США пояснюють зміни у поставках ракет до ППО іншим країнам-замовникам
Представники Держдепу та Пентагону докладають дипломатичні зусилля, щоб повідомити країнам-замовникам, що передача ракет-перехоплючів відбуватиметься із затримкою.
За інформацією співрозмовників видання, наразі інформація щодо кількості країн, яким доведеться зіткнутись із затримками у отриманні американських ракет-перехоплювачів не розголошується.
Єдине, що було сказано ствердно – виведення України в пріоритет не вплине на експорт ППО до Тайваню.
Журналісти видання зазначають, що ідею змінити глобальний список поставок американської ППО вперше висловив радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван у середині квітня, коли Росія посилила ракетні та дронові атаки на критичні об’єкти інфраструктури в Україні, а Конгрес ще ухвалив пакет додаткового фінансування.
Пентагон запропонував варіанти, як це реалізувати, і фінальний план вивести Україну на перше місце в списку пріоритетів був готовий наприкінці травня.
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