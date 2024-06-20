У Білому домі назвали терміни поставок Україні ракет до систем ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

У Білому домі назвали терміни поставок Україні ракет до систем ППО

Ракета до ЗРК Patriot
Джерело:  CNN

За словами високопосадовця з Білого дому та представника Конгресу США, перші поставки американських ракет до систем ППО Україні мають розпочатись вже цього літа. 

Головні тези:

  • Перші поставки американських ракет до систем ППО Україні заплановані протягом літа.
  • Білий дім підтвердив пріоритетність України серед отримувачів ракет-перехоплювачів до систем Patriot і NASAMS.
  • Дипломатичні зусилля робляться для повідомлення країн-замовників про затримки у поставках ракет-перехоплювачів.
  • Радник Байдена Джейк Салліван вперше висловив ідею змінити глобальний список поставок після посилення атак Росії на Україну.
  • План виведення України на перше місце у списку пріоритетів був готовий наприкінці травня, що сприятиме посиленню оборони від російських атак.

Що відомо про поставки США додаткових ракет до систем ППО Україні

За словами представника Білого дому у коментарі журналістам видання, рішення виглядає досить екстраординарним у контексті зміни політики Вашингтона у критичний для України момент.

Якби ми не зробили цього для України, вони б не змогли підтримувати свої критичні запаси протиповітряної оборони до зими. Це рішення приймається, щоб гарантувати, що вони зможуть захищатися від цих невпинних російських ракетних і безпілотних атак, - пояснює представник Білого дому.

Зазначається, що пріоритетність України серед списку отримувачів зброї, насамперед стосується ракет-перехоплювачів до систем Patriot і NASAMS.

Підкреслюється, що пріоритет зберігатиметься до моменту отримання Україною достатньої кількості цих ракет.

При цьому називається строк – щонайменше 16 місяців.

Як США пояснюють зміни у поставках ракет до ППО іншим країнам-замовникам

Представники Держдепу та Пентагону докладають дипломатичні зусилля, щоб повідомити країнам-замовникам, що передача ракет-перехоплючів відбуватиметься із затримкою.

За інформацією співрозмовників видання, наразі інформація щодо кількості країн, яким доведеться зіткнутись із затримками у отриманні американських ракет-перехоплювачів не розголошується.

Єдине, що було сказано ствердно – виведення України в пріоритет не вплине на експорт ППО до Тайваню.

Поки що, принаймні в приватних дискусіях, багато з цих країн зрозуміли і оцінили необхідність цього рішення. Якби будь-хто з наших партнерів опинився в такій життєвій ситуації, як та, в якій зараз перебуває Україна, ми б зрушили небо і землю, щоб допомогти їм, і так сталося, що зараз цією країною є Україна, - підкреслив представник Білого дому.

Журналісти видання зазначають, що ідею змінити глобальний список поставок американської ППО вперше висловив радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван у середині квітня, коли Росія посилила ракетні та дронові атаки на критичні об’єкти інфраструктури в Україні, а Конгрес ще ухвалив пакет додаткового фінансування.

Пентагон запропонував варіанти, як це реалізувати, і фінальний план вивести Україну на перше місце в списку пріоритетів був готовий наприкінці травня.

Ми зараз ефективно мобілізуємо наш оборонний промисловий потенціал, щоб отримати ракети-перехоплювачі ППО, які рухаються з конвеєра прямо в Україну, що забезпечить їх достатньою кількістю, щоб вони могли захищатися від російських ракетних атак в осяжному майбутньому, - підкреслив один зі співрозмовників видання.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Аналітики озвучили план ЗСУ щодо ППО армії РФ перед поставкою F-16
ппо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сучасні ППО РФ безсилі проти старих західних ракет
ЗРК С-400
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна отримає від Німеччини танк-ППО: що про нього відомо
Танк Leopard 2A5

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?