За словами високопосадовця з Білого дому та представника Конгресу США, перші поставки американських ракет до систем ППО Україні мають розпочатись вже цього літа.

Що відомо про поставки США додаткових ракет до систем ППО Україні

За словами представника Білого дому у коментарі журналістам видання, рішення виглядає досить екстраординарним у контексті зміни політики Вашингтона у критичний для України момент.

Якби ми не зробили цього для України, вони б не змогли підтримувати свої критичні запаси протиповітряної оборони до зими. Це рішення приймається, щоб гарантувати, що вони зможуть захищатися від цих невпинних російських ракетних і безпілотних атак, - пояснює представник Білого дому. Поширити

Зазначається, що пріоритетність України серед списку отримувачів зброї, насамперед стосується ракет-перехоплювачів до систем Patriot і NASAMS.

Підкреслюється, що пріоритет зберігатиметься до моменту отримання Україною достатньої кількості цих ракет.

При цьому називається строк – щонайменше 16 місяців.

Як США пояснюють зміни у поставках ракет до ППО іншим країнам-замовникам

Представники Держдепу та Пентагону докладають дипломатичні зусилля, щоб повідомити країнам-замовникам, що передача ракет-перехоплючів відбуватиметься із затримкою.

За інформацією співрозмовників видання, наразі інформація щодо кількості країн, яким доведеться зіткнутись із затримками у отриманні американських ракет-перехоплювачів не розголошується.

Єдине, що було сказано ствердно – виведення України в пріоритет не вплине на експорт ППО до Тайваню.

Поки що, принаймні в приватних дискусіях, багато з цих країн зрозуміли і оцінили необхідність цього рішення. Якби будь-хто з наших партнерів опинився в такій життєвій ситуації, як та, в якій зараз перебуває Україна, ми б зрушили небо і землю, щоб допомогти їм, і так сталося, що зараз цією країною є Україна, - підкреслив представник Білого дому. Поширити

Журналісти видання зазначають, що ідею змінити глобальний список поставок американської ППО вперше висловив радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван у середині квітня, коли Росія посилила ракетні та дронові атаки на критичні об’єкти інфраструктури в Україні, а Конгрес ще ухвалив пакет додаткового фінансування.

Пентагон запропонував варіанти, як це реалізувати, і фінальний план вивести Україну на перше місце в списку пріоритетів був готовий наприкінці травня.