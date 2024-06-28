ВСУ уничтожили рекордное количество ПВО и артиллерии РФ в течение июня

По состоянию на 28 июня российские оккупанты потеряли более 1200 ствольных артсистем, являющихся наибольшим количеством за весь период полномасштабной войны РФ против Украины.

Российская армия установила новый "рекорд" в потерях артиллерии и ПВО

Как рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, по сравнению с 2022 годом потери российской артиллерии за первую половину 2024 выросли более чем в 5 раз.

По состоянию на 28 июня ВСУ уничтожили 1239 ствольных артсистем россиян.

Кроме этого, показатель потерь средств ПВО достиг второго показателя с начала полномасштабной войны РФ против Украины — 56.

Абсолютный рекорд в июне вряд ли удастся побить — 73, но с учетом того, какие системы выносятся системно, это весомое достижение. Кстати, как там дела у ЗРС С-500 в Крыму никто не слышал? — подытожил эксперт. Поделиться

Какие потери РФ в Украине за сутки

В Генштабе отмечали, что за 28 июня ВСУ ликвидировали 1170 россиян, а по технике было уничтожено: