ВСУ уничтожили рекордное количество ПВО и артиллерии РФ в течение июня

По состоянию на 28 июня российские оккупанты потеряли более 1200 ствольных артсистем, являющихся наибольшим количеством за весь период полномасштабной войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Российская армия понесла рекордные потери в артиллерии и ПВО в июне, среди которых уничтожено 1239 артсистем и 56 средств ПВО.
- По данным Генштаба, за 28 июня ВСУ ликвидировали значительное количество техники РФ, включая танки, РСЗО, самолеты, корабли и другие виды вооружения и техники.
- Эксперты отмечают, что потери российской артиллерии в первой половине 2024 года выросли более чем в 5 раз по сравнению с 2022 годом.
Российская армия установила новый "рекорд" в потерях артиллерии и ПВО
Как рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, по сравнению с 2022 годом потери российской артиллерии за первую половину 2024 выросли более чем в 5 раз.
По состоянию на 28 июня ВСУ уничтожили 1239 ствольных артсистем россиян.
Кроме этого, показатель потерь средств ПВО достиг второго показателя с начала полномасштабной войны РФ против Украины — 56.
Какие потери РФ в Украине за сутки
В Генштабе отмечали, что за 28 июня ВСУ ликвидировали 1170 россиян, а по технике было уничтожено:
танков — 8066 (+24) ед;
боевых бронированных машин — 15480 (+21) ед;
артиллерийских систем — 14423 (+60) ед;
РСЗО — 1109 (+1) ед;
средства ПВО — 871 (+3) ед;
самолетов — 360 (+1) ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11509 (+50) ед;
крылатые ракеты — 2329 (+5) ед;
корабли/катера — 28 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 19514 (+46) ед;
специальная техника — 2431 (+11) ед.
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