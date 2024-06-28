ВСУ уничтожили рекордное количество ПВО и артиллерии РФ в течение июня
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили рекордное количество ПВО и артиллерии РФ в течение июня

ВСУ уничтожили рекордное количество ПВО и артиллерии РФ в течение июня
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Источник:  online.ua

По состоянию на 28 июня российские оккупанты потеряли более 1200 ствольных артсистем, являющихся наибольшим количеством за весь период полномасштабной войны РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Российская армия понесла рекордные потери в артиллерии и ПВО в июне, среди которых уничтожено 1239 артсистем и 56 средств ПВО.
  • По данным Генштаба, за 28 июня ВСУ ликвидировали значительное количество техники РФ, включая танки, РСЗО, самолеты, корабли и другие виды вооружения и техники.
  • Эксперты отмечают, что потери российской артиллерии в первой половине 2024 года выросли более чем в 5 раз по сравнению с 2022 годом.

Российская армия установила новый "рекорд" в потерях артиллерии и ПВО

Как рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, по сравнению с 2022 годом потери российской артиллерии за первую половину 2024 выросли более чем в 5 раз.

По состоянию на 28 июня ВСУ уничтожили 1239 ствольных артсистем россиян.

Кроме этого, показатель потерь средств ПВО достиг второго показателя с начала полномасштабной войны РФ против Украины — 56.

Абсолютный рекорд в июне вряд ли удастся побить — 73, но с учетом того, какие системы выносятся системно, это весомое достижение. Кстати, как там дела у ЗРС С-500 в Крыму никто не слышал? — подытожил эксперт.

Какие потери РФ в Украине за сутки

В Генштабе отмечали, что за 28 июня ВСУ ликвидировали 1170 россиян, а по технике было уничтожено:

  • танков — 8066 (+24) ед;

  • боевых бронированных машин — 15480 (+21) ед;

  • артиллерийских систем — 14423 (+60) ед;

  • РСЗО — 1109 (+1) ед;

  • средства ПВО — 871 (+3) ед;

  • самолетов — 360 (+1) ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11509 (+50) ед;

  • крылатые ракеты — 2329 (+5) ед;

  • корабли/катера — 28 ед;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 19514 (+46) ед;

  • специальная техника — 2431 (+11) ед.

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