ВСУ уничтожили более 1100 солдат, 24 танка, 60 артсистем и самолет РФ в течение суток

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 28 июня, составили 1170 окупантов.
Главные тезисы
- ВСУ успешно уничтожили более 1100 вражеских солдат, 24 танка, 60 артсистем и самолет РФ за 24 часа боевых действий.
- Общие потери российской армии с начала вторжения насчитывают 540 490 военных, более 8066 танков и 14 423 артиллерийских систем.
- В Запорожском направлении потери бригады РФ составили 95% личного состава во время "мясных штурмов". Отмечается большая гибель военных во время боевых операций.
- Партизаны сообщают об ужасной ситуации на фронте близ Мирного, где российские командиры предписывают проводить агрессивные нападения с большой гибелью военных.
- Потери РФ от ВСУ повышают эффективность украинских защитников и надеются на успешный выгодный выход из конфликта.
Что известно о потерях РФ
Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 540 490 военных. Кроме того, ВСУ сбили самолет, "отминусовали" 60 артсистем и 50 дронов.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 540490 (+1170) человек ликвидировано;
танков — 8066 (+24) ед;
боевых бронированных машин — 15480 (+21) ед;
артиллерийских систем — 14423 (+60) ед;
РСЗО — 1109 (+1) ед;
средства ПВО — 871 (+3) ед;
самолетов — 360 (+1) ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11509 (+50) ед;
крылатые ракеты — 2329 (+5) ед;
корабли/катера — 28 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 19514 (+46) ед;
специальная техника — 2431 (+11) ед.
Одна из бригад РФ в Запорожском направлении потеряла 95% состава
Российские командиры отправляют военных на "мясные штурмы" на Запорожском направлении. Одна из бригад во время такого "маневра" потеряла 95% состава.
Одна из бригад РФ в Запорожском направлении потеряла 95% состава.
Во время одного из таких штурмов с участием 38-й ОМБр, по данным партизан, подразделение потеряло 95% личного состава.
Агент отмечает, что такие случаи не единичны на данном участке фронта.
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