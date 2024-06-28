ВСУ уничтожили более 1100 солдат, 24 танка, 60 артсистем и самолет РФ в течение суток

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 28 июня, составили 1170 окупантов.

Что известно о потерях РФ

Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 540 490 военных. Кроме того, ВСУ сбили самолет, "отминусовали" 60 артсистем и 50 дронов.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 540490 (+1170) человек ликвидировано;

танков — 8066 (+24) ед;

боевых бронированных машин — 15480 (+21) ед;

артиллерийских систем — 14423 (+60) ед;

РСЗО — 1109 (+1) ед;

средства ПВО — 871 (+3) ед;

самолетов — 360 (+1) ед;

вертолетов — 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 11509 (+50) ед;

крылатые ракеты — 2329 (+5) ед;

корабли/катера — 28 ед;

подводные лодки — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 19514 (+46) ед;

специальная техника — 2431 (+11) ед.

Одна из бригад РФ в Запорожском направлении потеряла 95% состава

Российские командиры отправляют военных на "мясные штурмы" на Запорожском направлении. Одна из бригад во время такого "маневра" потеряла 95% состава.

Агент из числа военнослужащих 38-й ОБРП РФ сообщил о том, что в Запорожском направлении крайне ужасная ситуация. В районе боевых действий у населенного пункта Мирное российские командиры отправляют свои подразделения на "мясные" штурмы", — говорится в сообщении. Поделиться

Одна из бригад РФ в Запорожском направлении потеряла 95% состава.

Во время одного из таких штурмов с участием 38-й ОМБр, по данным партизан, подразделение потеряло 95% личного состава.

Агент отмечает, что такие случаи не единичны на данном участке фронта.