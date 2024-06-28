ЗСУ знищили понад 1100 солдатів, 24 танки, 60 артсистеми та літак РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1100 солдатів, 24 танки, 60 артсистеми та літак РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
зсу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 28 червня, склали 1170 окупантів.

Головні тези:

  • ЗСУ успішно знищили понад 1100 ворожих солдатів, 24 танки, 60 артсистеми та літак РФ за 24 години бойових дій.
  • Загальні втрати російської армії від початку вторгнення налічують 540490 військових, понад 8066 танків та 14423 артилерійських систем.
  • На Запорізькому напрямку втрати бригади РФ склали 95% особового складу під час "м'ясних штурмів". Зауважується велика загибель військовиків під час бойових операцій.
  • Партизани повідомляють про жахливу ситуацію на фронті поблизу Мирного, де російські командири наказують проводити агресивні напади з великою загибеллю військовиків.
  • Втрати РФ від ЗСУ підвищують ефективність українських оборонців та дають надію на успішний вигідний виход з конфлікту.

Що відомо про втрати РФ

Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 540490 військових. Крім того, ЗСУ збили літак, "відмінусували" 60 артсистем та 50 дронів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 540490 (+1170) осіб ліквідовано;

  • танків — 8066 (+24) од.;

  • бойових броньованих машин — 15480 (+21) од.;

  • артилерійських систем — 14423 (+60) од.;

  • РСЗВ — 1109 (+1) од.;

  • засоби ППО — 871 (+3) од.;

  • літаків — 360 (+1) од.;

  • вертольотів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11509 (+50) од.;

  • крилаті ракети — 2329 (+5) од.;

  • кораблі/катери — 28 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19514 (+46) од.;

  • спеціальна техніка — 2431 (+11) од.

Одна із бригад РФ на Запорізькому напрямку втратила 95% складу

Російські командири відправляють військових на "м'ясні штурми" на Запорізькому напрямку. Одна з бригад під час такого "маневру" втратила 95% складу.

Агент із числа військовослужбовців 38-ї ОБРП РФ повідомив про те, що на Запорізькому напрямку вкрай жахлива ситуація. У районі бойових дій біля населеного пункту Мирне російські командири відправляють свої підрозділи на "м'ясні" штурми", — йдеться у повідомленні.

Одна із бригад РФ на Запорізькому напрямку втратила 95% складу.

Під час одного з таких штурмів за участю 38-ї ОМБр, за даними партизанів, підрозділ втратив 95% особового складу.

Агент наголошує, що такі випадки не поодинокі на даній ділянці фронту.

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