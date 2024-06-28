ЗСУ знищили понад 1100 солдатів, 24 танки, 60 артсистеми та літак РФ протягом доби

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 28 червня, склали 1170 окупантів.

Що відомо про втрати РФ

Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 540490 військових. Крім того, ЗСУ збили літак, "відмінусували" 60 артсистем та 50 дронів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 540490 (+1170) осіб ліквідовано;

танків — 8066 (+24) од.;

бойових броньованих машин — 15480 (+21) од.;

артилерійських систем — 14423 (+60) од.;

РСЗВ — 1109 (+1) од.;

засоби ППО — 871 (+3) од.;

літаків — 360 (+1) од.;

вертольотів — 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11509 (+50) од.;

крилаті ракети — 2329 (+5) од.;

кораблі/катери — 28 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 19514 (+46) од.;

спеціальна техніка — 2431 (+11) од.

Одна із бригад РФ на Запорізькому напрямку втратила 95% складу

Російські командири відправляють військових на "м'ясні штурми" на Запорізькому напрямку. Одна з бригад під час такого "маневру" втратила 95% складу.

Агент із числа військовослужбовців 38-ї ОБРП РФ повідомив про те, що на Запорізькому напрямку вкрай жахлива ситуація. У районі бойових дій біля населеного пункту Мирне російські командири відправляють свої підрозділи на "м'ясні" штурми", — йдеться у повідомленні. Поширити

Одна із бригад РФ на Запорізькому напрямку втратила 95% складу.

Під час одного з таких штурмів за участю 38-ї ОМБр, за даними партизанів, підрозділ втратив 95% особового складу.

Агент наголошує, що такі випадки не поодинокі на даній ділянці фронту.