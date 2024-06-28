ЗСУ знищили понад 1100 солдатів, 24 танки, 60 артсистеми та літак РФ протягом доби

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 28 червня, склали 1170 окупантів.
Головні тези:
- ЗСУ успішно знищили понад 1100 ворожих солдатів, 24 танки, 60 артсистеми та літак РФ за 24 години бойових дій.
- Загальні втрати російської армії від початку вторгнення налічують 540490 військових, понад 8066 танків та 14423 артилерійських систем.
- На Запорізькому напрямку втрати бригади РФ склали 95% особового складу під час "м'ясних штурмів". Зауважується велика загибель військовиків під час бойових операцій.
- Партизани повідомляють про жахливу ситуацію на фронті поблизу Мирного, де російські командири наказують проводити агресивні напади з великою загибеллю військовиків.
- Втрати РФ від ЗСУ підвищують ефективність українських оборонців та дають надію на успішний вигідний виход з конфлікту.
Що відомо про втрати РФ
Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 540490 військових. Крім того, ЗСУ збили літак, "відмінусували" 60 артсистем та 50 дронів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 540490 (+1170) осіб ліквідовано;
танків — 8066 (+24) од.;
бойових броньованих машин — 15480 (+21) од.;
артилерійських систем — 14423 (+60) од.;
РСЗВ — 1109 (+1) од.;
засоби ППО — 871 (+3) од.;
літаків — 360 (+1) од.;
вертольотів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11509 (+50) од.;
крилаті ракети — 2329 (+5) од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 19514 (+46) од.;
спеціальна техніка — 2431 (+11) од.
Одна із бригад РФ на Запорізькому напрямку втратила 95% складу
Російські командири відправляють військових на "м'ясні штурми" на Запорізькому напрямку. Одна з бригад під час такого "маневру" втратила 95% складу.
Одна із бригад РФ на Запорізькому напрямку втратила 95% складу.
Під час одного з таких штурмів за участю 38-ї ОМБр, за даними партизанів, підрозділ втратив 95% особового складу.
Агент наголошує, що такі випадки не поодинокі на даній ділянці фронту.
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