Втратили сотні мільярдів рублів. Ще одна галузь РФ опинилася на межі колапсу

Країна-агресорка РФ стикнулася з новою серйозною проблемою. Як вдалося дізнатися опозиційним журналістам, прибуток Росії у секторі видобутку вугілля обвалився на 93%.
Головні тези:
- Згідно з аналізом даних, понад половина компаній вугільної галузі РФ завершили перший квартал року з шаленими збитками.
- Стрімке зниження експорту вугілля до інших країн, зокрема до Індії, Туреччини та Китаю, серйозно позначається на Росії.
- Ситуація погіршилася через введення західних санкцій та втрату покупців у “дружніх” країнах, що є наслідком агресії РФ проти України.
Росія стрімко втрачає свої прибутки у вугільній галузі
Про це повідомляє The Moscow Times після детального аналізу даних Росстату.
Журналісти звертають увагу на те, що менше половини компаній галузі завершили в плюсі перші чотири місяці 2024 року, попри те, що у 2023 році таких було дві третини, а їхній сумарний фінансовий результат скоротився вдвічі — до 72 млрд руб.
Ба більше, наголошується, що кожна друга компанія стала збитковою (52,4%), а їхні сукупні втрати протягом перших кількох місяців року сягнули 58 млрд рублів.
Чому це серйозний удар по Росії
Що важливо розуміти, російська вугільна галузь — одна з найбільших сировинних галузей економіки, яка охоплює понад 30 мономіст і 650 тисяч зайнятих.
Колапс почався на тлі потужних західних санкцій, які були введені проти РФ за її повномасштабне вторгнення в Україну.
Згідно з даними журналістів, вугільні компанії стрімко втрачають покупців у країнах, які Кремль називає "дружніми".
За підсумками першого кварталу експорт російського вугілля просів на 13%
Окрім того, відомо, що головний покупець російської сировини — Китай — запровадив імпортне мито на вугілля, яке не поширюється на інших постачальників — Індонезію та Австралію.
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