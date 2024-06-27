Втратили сотні мільярдів рублів. Ще одна галузь РФ опинилася на межі колапсу
Категорія
Економіка
Дата публікації

Втратили сотні мільярдів рублів. Ще одна галузь РФ опинилася на межі колапсу

вугілля
Джерело:  online.ua

Країна-агресорка РФ стикнулася з новою серйозною проблемою. Як вдалося дізнатися опозиційним журналістам, прибуток Росії у секторі видобутку вугілля обвалився на 93%.

Головні тези:

  • Згідно з аналізом даних, понад половина компаній вугільної галузі РФ завершили перший квартал року з шаленими збитками.
  • Стрімке зниження експорту вугілля до інших країн, зокрема до Індії, Туреччини та Китаю, серйозно позначається на Росії.
  • Ситуація погіршилася через введення західних санкцій та втрату покупців у “дружніх” країнах, що є наслідком агресії РФ проти України.

Росія стрімко втрачає свої прибутки у вугільній галузі

Про це повідомляє The Moscow Times після детального аналізу даних Росстату.

Журналісти звертають увагу на те, що менше половини компаній галузі завершили в плюсі перші чотири місяці 2024 року, попри те, що у 2023 році таких було дві третини, а їхній сумарний фінансовий результат скоротився вдвічі — до 72 млрд руб.

Ба більше, наголошується, що кожна друга компанія стала збитковою (52,4%), а їхні сукупні втрати протягом перших кількох місяців року сягнули 58 млрд рублів.

У результаті прибуток вугільників за січень-квітень склав лише 14,3 млрд рублів — майже на 200 млрд менше, ніж за той самий період роком раніше, — йдеться в повідомленні.

Чому це серйозний удар по Росії

Що важливо розуміти, російська вугільна галузь — одна з найбільших сировинних галузей економіки, яка охоплює понад 30 мономіст і 650 тисяч зайнятих.

Колапс почався на тлі потужних західних санкцій, які були введені проти РФ за її повномасштабне вторгнення в Україну.

Згідно з даними журналістів, вугільні компанії стрімко втрачають покупців у країнах, які Кремль називає "дружніми".

За підсумками першого кварталу експорт російського вугілля просів на 13%

Індія, на яку припадає близько третини російського вугільного експорту, за березень-травень скоротила закупівлі на 22%, до 6,76 млн тонн. Також упав експорт до Туреччини, Південної Кореї та Японії, — пише видання.

Окрім того, відомо, що головний покупець російської сировини — Китай — запровадив імпортне мито на вугілля, яке не поширюється на інших постачальників — Індонезію та Австралію.

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