Страна-агрессорка РФ столкнулась с новой серьезной проблемой. Как удалось узнать оппозиционным журналистам, прибыль России в секторе добычи угля упала на 93%.
Главные тезисы
- Согласно анализу данных, более половины компаний угольной отрасли РФ завершили первый квартал года с сумасшедшими убытками.
- Стремительное снижение экспорта угля в другие страны, в частности в Индию, Турцию и Китай, серьезно сказывается на России.
- Ситуация ухудшилась из-за введения западных санкций и потерю покупателей в дружественных странах, что является следствием агрессии РФ против Украины.
Россия стремительно теряет свои доходы в угольной отрасли
Об этом сообщает The Moscow Times после детального анализа данных Росстата.
Журналисты обращают внимание на то, что менее половины компаний отрасли завершили в плюсе первые четыре месяца 2024 года, несмотря на то, что в 2023 году таковых было две трети, а их суммарный финансовый результат сократился вдвое — до 72 млрд руб.
Более того, указано, что каждая вторая компания стала убыточной (52,4%), а их совокупные потери в течение первых нескольких месяцев года достигли 58 млрд рублей.
Почему это серьезный удар по России
Что важно понимать, российская угольная отрасль — одна из крупнейших сырьевых отраслей экономики, охватывающая более 30 мономостов и 650 тысяч занятых.
Коллапс начался на фоне мощных западных санкций, введенных против РФ за ее полномасштабное вторжение в Украину.
Согласно данным журналистов, угольные компании стремительно теряют покупателей в странах, которые Кремль называет "дружественными".
По итогам первого квартала экспорт российского угля просел на 13%
Кроме того, известно, что главный покупатель российского сырья — Китай — ввел импортную пошлину на уголь, не распространяющийся на других поставщиков — Индонезию и Австралию.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-