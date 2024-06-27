Страна-агрессорка РФ столкнулась с новой серьезной проблемой. Как удалось узнать оппозиционным журналистам, прибыль России в секторе добычи угля упала на 93%.

Россия стремительно теряет свои доходы в угольной отрасли

Об этом сообщает The Moscow Times после детального анализа данных Росстата.

Журналисты обращают внимание на то, что менее половины компаний отрасли завершили в плюсе первые четыре месяца 2024 года, несмотря на то, что в 2023 году таковых было две трети, а их суммарный финансовый результат сократился вдвое — до 72 млрд руб.

Более того, указано, что каждая вторая компания стала убыточной (52,4%), а их совокупные потери в течение первых нескольких месяцев года достигли 58 млрд рублей.

В результате прибыль угольщиков за январь-апрель составила лишь 14,3 млрд рублей — почти на 200 млрд меньше, чем за тот же период годом ранее, — сказано в сообщении. Поделиться

Почему это серьезный удар по России

Что важно понимать, российская угольная отрасль — одна из крупнейших сырьевых отраслей экономики, охватывающая более 30 мономостов и 650 тысяч занятых.

Коллапс начался на фоне мощных западных санкций, введенных против РФ за ее полномасштабное вторжение в Украину.

Согласно данным журналистов, угольные компании стремительно теряют покупателей в странах, которые Кремль называет "дружественными".

По итогам первого квартала экспорт российского угля просел на 13%

Индия, на которую приходится около трети российского угольного экспорта, за март-май сократила закупки на 22% до 6,76 млн тонн. Также упал экспорт в Турцию, Южную Корею и Японию, — пишет издание. Поделиться

Кроме того, известно, что главный покупатель российского сырья — Китай — ввел импортную пошлину на уголь, не распространяющийся на других поставщиков — Индонезию и Австралию.