Всі російські бригади можуть сформувати власні мотовзводи і доручити їм "доставку необхідних вантажів і евакуацію поранених".

РФ відправляє на штурм окупантів з мотоциклами

З огляду на те, що запаси бронетехніки закінчуються, російська армія все частіше відправляє окупантів у бій на дешевих мотоциклах.

Як пише Forbes, чим більше російських солдатів їде в бій на байках, "тим більше російських солдат гине або отримує поранення, їдучи в бій на байках".

Аналітик Ендрю Перпетуа підтвердив знищення — переважно українськими безпілотниками — п’яти російських бойових мотоциклів у лютому, одного — у березні, 13 — у квітні, 56 — у травні та дев’яти лише за перший тиждень червня. Ще десятки мотоциклів були пошкоджені.

Це справді смішна кількість жертв, яку росіяни зазнали в результаті атак на мотоциклах, — написав Перпетуа. Поширити

Попри значні втрати, російська армія вдвічі посилює концепцію штурмових мотоциклів. 5-та мотострілецька бригада російської армії, яка веде бої навколо Красногорівки, сформувала спеціальний мотоциклетний взвод. Він є додатковим, підкреслив російський кореспондент Олександр Сладков.

Це на додаток до бойових мотоциклістів у батальйонах, — заявив Сладков. Поширити

За словами так званого російського "воєнкора", бригади можуть сформувати власні мотовзводи і доручити їм "доставку необхідних вантажів і евакуацію поранених".

Росіяни все частіше відчувають брак техніки

Але вони, ймовірно, також відіграватимуть пряму бойову роль. Дедалі частіше російські командири, які відчувають брак техніки, посилають свої мотоциклетні війська на прямі штурми українських позицій.

Під час однієї з останніх російських операцій десь на півдні України перша хвиля нападників їхала на танках і бойових броньованих машинах. Коли ця хвиля врізалася об стіну української артилерії та безпілотників, росіяни направили другу хвилю — пішки та на байках. Результати були катастрофічними для росіян.

Іноді по їхніх позиціях стріляли навіть шість артилерійських установок одночасно, — згадує оператор українського безпілотника з позивним "Крігсфоршер". Поширити

За останні тижні не менше чотирьох українських бригад — 28-ї, 30-ї та 54-ї механізованих бригад і 79-ї десантно-штурмової бригади — завдали ударів по російським мотодесантам з вибухонебезпечних безпілотних літальних апаратів і бомбардувальників, що скидають гранати. Імпровізована броня, яку деякі російські підрозділи наварюють на свої мотоцикли, не дуже допомагає.

Цієї весни висловлювалися припущення, що нова тактика Росії на велосипедах може справді допомогти Кремлю у військових зусиллях, зробивши окремих солдатів швидшими та менш помітними з повітря.

На практиці мотоциклетні війська безнадійно вразливі перед артилерією та безпілотниками — і гинуть у дедалі більших кількостях. Але з надто малою кількістю бронетехніки росіяни не мають багато альтернатив.