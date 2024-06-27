РФ отправляет на штурмы солдат на мотоциклах из-за катастрофических потерь оружия — Forbes

Все российские бригады могут сформировать собственные мотосводы и поручить им "доставку необходимых грузов и эвакуацию раненых".

РФ отправляет на штурм окупантов с мотоциклами

Учитывая, что запасы бронетехники заканчиваются, российская армия все чаще отправляет окупантов в бой на дешевых мотоциклах.

Как пишет Forbes, чем больше российских солдат едет в бой на байках, "тем больше российских солдат гибнет или получает ранение, уезжая в бой на байках".

Аналитик Эндрю Перпетуа подтвердил уничтожение — преимущественно украинскими беспилотниками — пяти российских боевых мотоциклов в феврале, одного — в марте, 13 — в апреле, 56 — в мае и девяти только за первую неделю июня. Еще десятки мотоциклов были повреждены.

Это действительно смешное количество жертв, которые россияне подверглись в результате атак на мотоциклах, — написал Перпетуа. Поделиться

Несмотря на значительные потери, русская армия вдвое увеличивает концепцию штурмовых мотоциклов. 5-я мотострелковая бригада российской армии, ведущая бои вокруг Красногоровки, сформировала специальный мотоциклетный взвод. Он дополнительный, подчеркнул российский корреспондент Александр Сладков.

Это в дополнение к боевым мотоциклистам в батальонах, — заявил Сладков. Поделиться

По словам так называемого российского "военкора", бригады могут сформировать собственные мотосводы и поручить им "доставку необходимых грузов и эвакуацию раненых".

Россияне все чаще испытывают нехватку техники

Но они, вероятно, будут играть прямую боевую роль. Все чаще российские командиры, испытывающие нехватку техники, посылают свои мотоциклетные войска на прямые штурмы украинских позиций.

Во время одной из последних российских операций на юге Украины первая волна нападающих ехала на танках и боевых бронированных машинах. Когда эта волна врезалась в стену украинской артиллерии и беспилотников, россияне направили вторую волну — пешком и на байках. Результаты были катастрофическими для россиян.

Иногда по их позициям стреляли даже шесть артиллерийских установок одновременно, — вспоминает оператор украинского беспилотника с позывным "Кригсфоршером". Поделиться

За последние недели не менее четырех украинских бригад — 28-й, 30-й и 54-й механизированных бригад и 79-й десантно-штурмовой бригады — нанесли удары по российским мотодесантам со сбрасывающих гранаты взрывоопасных беспилотных летательных аппаратов и бомбардировщиков. Импровизированная броня, которую некоторые российские подразделения наваривают на мотоциклы, не очень помогает.

Этой весной высказывались предположения, что новая тактика России на велосипедах может действительно помочь Кремлю в военных усилиях, сделав отдельных солдат более быстрыми и менее заметными с воздуха.

На практике мотоциклетные войска безнадежно уязвимы перед артиллерией и беспилотниками — и гибнут во все больших количествах. Но со слишком малым количеством бронетехники у россиян нет много альтернатив.