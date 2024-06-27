РФ отправляет на штурмы солдат на мотоциклах из-за катастрофических потерь оружия — Forbes

Все российские бригады могут сформировать собственные мотосводы и поручить им "доставку необходимых грузов и эвакуацию раненых".
Главные тезисы
- Чем больше русских солдат едет в бой на байках, тем больше они получают ранения и погибают из-за их уязвимости перед артиллерией и беспилотниками.
- Российская армия вдвое усиливает концепцию штурмовых мотоциклов, что свидетельствует о нехватке техники и необходимости альтернативных вариантов в военных операциях.
- Потери российских сил в результате атак на мотоциклах подтверждают неэффективность этой тактики и большую уязвимость перед современной бронетехникой и беспилотниками.
- Украинские войска оказывают эффективное сопротивление с помощью беспилотников и тяжелой артиллерии против российских мотоциклетных войск, нанося существенные удары по противнику.
- Российские командиры отправляют мотоциклетные войска на прямые штурмы украинских позиций из-за нехватки техники, что приводит к увеличению потерь среди собственных сил.
РФ отправляет на штурм окупантов с мотоциклами
Учитывая, что запасы бронетехники заканчиваются, российская армия все чаще отправляет окупантов в бой на дешевых мотоциклах.
Как пишет Forbes, чем больше российских солдат едет в бой на байках, "тем больше российских солдат гибнет или получает ранение, уезжая в бой на байках".
Аналитик Эндрю Перпетуа подтвердил уничтожение — преимущественно украинскими беспилотниками — пяти российских боевых мотоциклов в феврале, одного — в марте, 13 — в апреле, 56 — в мае и девяти только за первую неделю июня. Еще десятки мотоциклов были повреждены.
Несмотря на значительные потери, русская армия вдвое увеличивает концепцию штурмовых мотоциклов. 5-я мотострелковая бригада российской армии, ведущая бои вокруг Красногоровки, сформировала специальный мотоциклетный взвод. Он дополнительный, подчеркнул российский корреспондент Александр Сладков.
По словам так называемого российского "военкора", бригады могут сформировать собственные мотосводы и поручить им "доставку необходимых грузов и эвакуацию раненых".
Россияне все чаще испытывают нехватку техники
Но они, вероятно, будут играть прямую боевую роль. Все чаще российские командиры, испытывающие нехватку техники, посылают свои мотоциклетные войска на прямые штурмы украинских позиций.
Во время одной из последних российских операций на юге Украины первая волна нападающих ехала на танках и боевых бронированных машинах. Когда эта волна врезалась в стену украинской артиллерии и беспилотников, россияне направили вторую волну — пешком и на байках. Результаты были катастрофическими для россиян.
За последние недели не менее четырех украинских бригад — 28-й, 30-й и 54-й механизированных бригад и 79-й десантно-штурмовой бригады — нанесли удары по российским мотодесантам со сбрасывающих гранаты взрывоопасных беспилотных летательных аппаратов и бомбардировщиков. Импровизированная броня, которую некоторые российские подразделения наваривают на мотоциклы, не очень помогает.
Этой весной высказывались предположения, что новая тактика России на велосипедах может действительно помочь Кремлю в военных усилиях, сделав отдельных солдат более быстрыми и менее заметными с воздуха.
На практике мотоциклетные войска безнадежно уязвимы перед артиллерией и беспилотниками — и гибнут во все больших количествах. Но со слишком малым количеством бронетехники у россиян нет много альтернатив.
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