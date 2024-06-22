По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, оккупационная армия РФ остановила боевые действия на Харьковщине и частично отводит подразделения на фоне безумных потерь.

Что известно о ситуации на Харьковщине и остановке наступления оккупационной армии РФ

Волошин отметил, что из-за безумных потерь и отсутствия успехов командования преступной армии РФ вынуждено отводить подразделения на доукомплектование.

Спикер ОСГВ "Хортица" отметил, что в течение минувших суток и по состоянию на утро 22 июня враг наступательных действий в Харьковской области не проводил.

Противник пытается выводить свои подразделения, которые были в районе Волчанск, Тихий и Глубокий из-за того, что они частично потеряли боеспособность. Силы обороны надежно держали там оборону и довольно удачно разбили врага. Поэтому враг частично выводит некоторые подразделения на доукомплектование, потому что они небоеспособны, – объясняет Волошин. Поделиться

Он подчеркнул, что отвод вражеских сил происходит и в районе Липцов, где украинские подразделения разбили силы российских окупантов.

Только за минувшие сутки оккупанты понесли потери на этом направлении в виде 60 личного состава убитыми и ранеными.

Что известно об успехах украинских военных в районе Волчанска

По информации бойцов 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского, был разбит штурмовой отряд российских оккупантов под Волчанском.

На видео показана боевая работа разведки морпехов в Харьковском направлении.