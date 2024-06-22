По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, оккупационная армия РФ остановила боевые действия на Харьковщине и частично отводит подразделения на фоне безумных потерь.
Главные тезисы
- Российская оккупационная армия приостановила наступление на Харьковщине из-за значительных потерь и отсутствия успехов.
- Украинские военные удачно отбивают атаки оккупантов и умело разгромляют врага, выводя его небоеспособные подразделения на доукомплектование.
- Бригада морской пехоты успешно разбила штурмовой отряд российских оккупантов под Волчанском, свидетельствуют украинские военные.
- Оккупанты понесли значительные потери на направлении Липцев, под Волчанском и других районах Харьковщины, что привело к прерыванию оккупационных действий в этом регионе.
- Российские оккупанты вынуждены отводить свои подразделения из-за потерь и неудач на фоне надежной обороны и успешных контратак украинских военных.
Что известно о ситуации на Харьковщине и остановке наступления оккупационной армии РФ
Волошин отметил, что из-за безумных потерь и отсутствия успехов командования преступной армии РФ вынуждено отводить подразделения на доукомплектование.
Спикер ОСГВ "Хортица" отметил, что в течение минувших суток и по состоянию на утро 22 июня враг наступательных действий в Харьковской области не проводил.
Он подчеркнул, что отвод вражеских сил происходит и в районе Липцов, где украинские подразделения разбили силы российских окупантов.
Только за минувшие сутки оккупанты понесли потери на этом направлении в виде 60 личного состава убитыми и ранеными.
Что известно об успехах украинских военных в районе Волчанска
По информации бойцов 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского, был разбит штурмовой отряд российских оккупантов под Волчанском.
На видео показана боевая работа разведки морпехов в Харьковском направлении.
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