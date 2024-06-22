Российские оккупанты останавливают наступление на Харьковщине из-за больших потерь — ОСГВ Хортица
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты останавливают наступление на Харьковщине из-за больших потерь — ОСГВ Хортица

Уничтоженная бронетехника армии РФ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, оккупационная армия РФ остановила боевые действия на Харьковщине и частично отводит подразделения на фоне безумных потерь.

Главные тезисы

  • Российская оккупационная армия приостановила наступление на Харьковщине из-за значительных потерь и отсутствия успехов.
  • Украинские военные удачно отбивают атаки оккупантов и умело разгромляют врага, выводя его небоеспособные подразделения на доукомплектование.
  • Бригада морской пехоты успешно разбила штурмовой отряд российских оккупантов под Волчанском, свидетельствуют украинские военные.
  • Оккупанты понесли значительные потери на направлении Липцев, под Волчанском и других районах Харьковщины, что привело к прерыванию оккупационных действий в этом регионе.
  • Российские оккупанты вынуждены отводить свои подразделения из-за потерь и неудач на фоне надежной обороны и успешных контратак украинских военных.

Что известно о ситуации на Харьковщине и остановке наступления оккупационной армии РФ

Волошин отметил, что из-за безумных потерь и отсутствия успехов командования преступной армии РФ вынуждено отводить подразделения на доукомплектование.

Спикер ОСГВ "Хортица" отметил, что в течение минувших суток и по состоянию на утро 22 июня враг наступательных действий в Харьковской области не проводил.

Противник пытается выводить свои подразделения, которые были в районе Волчанск, Тихий и Глубокий из-за того, что они частично потеряли боеспособность. Силы обороны надежно держали там оборону и довольно удачно разбили врага. Поэтому враг частично выводит некоторые подразделения на доукомплектование, потому что они небоеспособны, – объясняет Волошин.

Он подчеркнул, что отвод вражеских сил происходит и в районе Липцов, где украинские подразделения разбили силы российских окупантов.

Только за минувшие сутки оккупанты понесли потери на этом направлении в виде 60 личного состава убитыми и ранеными.

Что известно об успехах украинских военных в районе Волчанска

По информации бойцов 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского, был разбит штурмовой отряд российских оккупантов под Волчанском.

На видео показана боевая работа разведки морпехов в Харьковском направлении.

Разгром штурмового отряда окупантов под Волчанском. Работает разведка николаевских морпехов, отмечают украинские военные.

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