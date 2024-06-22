За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, окупаційна армія РФ зупинила бойові дії на Харківщині і частково відводить підрозділи на тлі шалених втрат.
Головні тези:
- Російська окупаційна армія зупинила наступ на Харківщині через шалені втрати та відсутність успіхів.
- Українські військові надійно тримають оборону та вдало розбили ворога, який виводить небоєздатні підрозділи на доукомплектування.
- Бригада морської піхоти розбила штурмовий загін російських окупантів під Вовчанськом, свідчать українські військові.
- Російські окупанти зазнали значних втрат на напрямку Липців, під Вовчанськом та інших районах Харківщини.
- Окупаційні дії в районі Харківщини перервані, а українські військові продовжують ефективно боротися з ворогом.
Що відомо про ситуацію на Харківщині і зупинку наступу окупаційної армії РФ
Волошин зазначив, що через шалені втрати та відсутність успіхів командування злочинної армії РФ змушене відводити підрозділи на доукомплектування.
Речник ОСУВ “Хортиця” зазначив, що протягом минулої доби і станом на ранок 22 червня ворог наступальних дій на Харківщині не проводив.
Він підкреслив, що відведення ворожих сил відбувається і в районі Липців, де українські підрозділи розбили сили російських окупантів.
Лише за минулу добу окупанти зазнали втрат на цьому напрямку у вигляді 60 особового складу вбитими та пораненими.
Що відомо про успіхи українських військових в районі Вовчанська
За інформацією бійців 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, було розбито штурмовий загін російських окупантів під Вовчанськом.
На відео показана бойова робота розвідки морпіхів на Харківському напрямку.
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