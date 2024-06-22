За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, окупаційна армія РФ зупинила бойові дії на Харківщині і частково відводить підрозділи на тлі шалених втрат.

Що відомо про ситуацію на Харківщині і зупинку наступу окупаційної армії РФ

Волошин зазначив, що через шалені втрати та відсутність успіхів командування злочинної армії РФ змушене відводити підрозділи на доукомплектування.

Речник ОСУВ “Хортиця” зазначив, що протягом минулої доби і станом на ранок 22 червня ворог наступальних дій на Харківщині не проводив.

Противник намагається виводити свої підрозділи, які були в районі Вовчанська, Тихого та Глибокого через те, що вони частково втратили боєздатність. Сили оборони надійно там тримали оборону та досить вдало розбили ворога. Тому ворог частково виводить деякі підрозділи на доукомплектування, бо вони небоєздатні, - пояснює Волошин. Поширити

Він підкреслив, що відведення ворожих сил відбувається і в районі Липців, де українські підрозділи розбили сили російських окупантів.

Лише за минулу добу окупанти зазнали втрат на цьому напрямку у вигляді 60 особового складу вбитими та пораненими.

Що відомо про успіхи українських військових в районі Вовчанська

За інформацією бійців 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, було розбито штурмовий загін російських окупантів під Вовчанськом.

На відео показана бойова робота розвідки морпіхів на Харківському напрямку.