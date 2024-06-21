Українські прикордонники знищили бліндажі РФ на Харківському напрямку — відео

Прикордонники завдали двох точних ударів по ворожих бліндажах на Харківському напрямку, знищивши живу силу окупантів.
Головні тези:
- ДПСУ уразили 2 бліндажі РФ з особовим складом, відео оприлюднили у мережі.
- У зоні відповідальності Житомирського прикордонного загону Держприкордонслужби України фіксується збільшення сил ССО та ГУР.
- Білорусь попередила про “неприпустимість провокацій на українсько-білоруському кордоні”, заявивши про збільшення чисельності українських прикордонників.
- Українські прикордонники наголосили на захисті суверенної території від агресора та відсутності провокацій у їх діяльності.
ДПСУ уразили 2 бліндажі РФ з особовим складом
Результати роботи вони оприлюднили в мережі.
Ворожі позиції розташовувались у лісосмугах. Втім попри це українські захисники вислідили та знищили облаштовані позиції окупантів.
У ДПСУ відреагували на заяви Білорусі про збільшення чисельності ЗСУ на кордоні
Так званий Держприкордонкомітет Білорусі попередив про “неприпустимість провокацій на українсько-білоруському кордоні”. Ніби то вони зафіксували збільшення кількості українських прикордонників поблизу своєї території.
Українські прикордонники наголосили, що Сили оборони здійснюють захист суверенної території від агресора і жодних провокацій у цьому немає.
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