Українські прикордонники знищили бліндажі РФ на Харківському напрямку — відео

Прикордонники завдали двох точних ударів по ворожих бліндажах на Харківському напрямку, знищивши живу силу окупантів.

ДПСУ уразили 2 бліндажі РФ з особовим складом

Результати роботи вони оприлюднили в мережі.

FPV-дронами прикордонники "Сталевого кордону" уразили 2 бліндажі противника з особовим складом на Харківському напрямку, — йдеться в повідомленні. Поширити

Ворожі позиції розташовувались у лісосмугах. Втім попри це українські захисники вислідили та знищили облаштовані позиції окупантів.

У ДПСУ відреагували на заяви Білорусі про збільшення чисельності ЗСУ на кордоні

Так званий Держприкордонкомітет Білорусі попередив про “неприпустимість провокацій на українсько-білоруському кордоні”. Ніби то вони зафіксували збільшення кількості українських прикордонників поблизу своєї території.

Останнім часом у зоні відповідальності Житомирського прикордонного загону Держприкордонслужби України фіксується збільшення угруповання українських збройних формувань, зокрема сил спеціальних операцій та спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України — йдеться у повідомленні. Поширити

Українські прикордонники наголосили, що Сили оборони здійснюють захист суверенної території від агресора і жодних провокацій у цьому немає.