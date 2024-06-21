Українські прикордонники знищили бліндажі РФ на Харківському напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські прикордонники знищили бліндажі РФ на Харківському напрямку — відео

ДПСУ
ДПСУ

Прикордонники завдали двох точних ударів по ворожих бліндажах на Харківському напрямку, знищивши живу силу окупантів.

Головні тези:

  • ДПСУ уразили 2 бліндажі РФ з особовим складом, відео оприлюднили у мережі.
  • У зоні відповідальності Житомирського прикордонного загону Держприкордонслужби України фіксується збільшення сил ССО та ГУР.
  • Білорусь попередила про “неприпустимість провокацій на українсько-білоруському кордоні”, заявивши про збільшення чисельності українських прикордонників.
  • Українські прикордонники наголосили на захисті суверенної території від агресора та відсутності провокацій у їх діяльності.

ДПСУ уразили 2 бліндажі РФ з особовим складом

Результати роботи вони оприлюднили в мережі.

FPV-дронами прикордонники "Сталевого кордону" уразили 2 бліндажі противника з особовим складом на Харківському напрямку, — йдеться в повідомленні.

Ворожі позиції розташовувались у лісосмугах. Втім попри це українські захисники вислідили та знищили облаштовані позиції окупантів.

У ДПСУ відреагували на заяви Білорусі про збільшення чисельності ЗСУ на кордоні

Так званий Держприкордонкомітет Білорусі попередив про “неприпустимість провокацій на українсько-білоруському кордоні”. Ніби то вони зафіксували збільшення кількості українських прикордонників поблизу своєї території.

Останнім часом у зоні відповідальності Житомирського прикордонного загону Держприкордонслужби України фіксується збільшення угруповання українських збройних формувань, зокрема сил спеціальних операцій та спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України — йдеться у повідомленні.

Українські прикордонники наголосили, що Сили оборони здійснюють захист суверенної території від агресора і жодних провокацій у цьому немає.

На суміжній території концентруються різні підрозділи, зокрема з важким озброєнням: МТЛБ, БМП, включно з американськими "Бредлі", реактивні системи залпового вогню HIMARS, гаубиці М777, зенітні самохідні установки "Гепард" німецького виробництва, а також інші засоби ураження. Прикордонна служба Республіки Білорусь на кордоні з Україною несе службу в посиленому режимі...

Андрій Демченко

Андрій Демченко

Речник ДПСУ

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